В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

Tекст: Алексей Дегтярёв

Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

«Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.