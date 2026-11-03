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В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения
Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих
Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.
Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».
«Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.
Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.
До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.
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