Эксперт Минздрава назвала залог здоровья и долголетия
Выполнение профилактических осмотров, контроль давления и отказ от вредных привычек существенно повышают вероятность достичь столетнего возраста, заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», – сказала она РИА «Новости».
По ее словам, наиболее эффективным способом поддержать активное долголетие является изменение образа жизни. Отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, а также правильное питание.
Ткачева отметила, что генетика не играет решающей роли в долголетии. В семьях долгожителей могут быть родственники, умершие в молодом возрасте. В то же время при неблагоприятной наследственности стать долгожителем возможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, которой было 114 лет. В Белоруссии ученые разработали кефирный продукт с бактерией долголетия. В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет.