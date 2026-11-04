По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Фонд президентских грантов поддержал 156 проектов в Год народного единства
В Год народного единства Фонд президентских грантов поддержал 156 тематических проектов, направленных на укрепление дружбы между народами России, выделив на них 509 млн рублей.
«Это инициативы, связанные с укреплением дружбы между народами Российской Федерации, развитием межнационального сотрудничества, сохранением и защитой самобытности и языков народов Российской Федерации. Многие проекты направлены на сохранение культуры и истории коренных малочисленных народов», – сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.
В частности, грант в размере 10,7 млн рублей получил молодежный спортивный фестиваль «Народные игры», стартовавший в Екатеринбурге. Проект знакомит с культурой разных народов России через спорт. Иностранные гости играли в лапту и городки, а также знакомились с татаро-башкирской борьбой «Корэш» и якутским мас-рестлингом. Мероприятия пройдут в восьми федеральных округах.
Проект «Арктические узоры» из Дудинки Красноярского края получил 555 тыс. рублей. Он объединяет мастеров, сохраняющих косторезные традиции долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков, и включает обмен опытом с мастерами с Чукотки, а также семинары по грантовой поддержке.
Кроме того, грант на 977 тыс. рублей получил проект «Юрта родного языка» в Иркутской области. Благодаря финансированию в селе Сахюрта открыли обучающее пространство в деревянной юрте, где дети круглый год смогут изучать бурятский язык и знакомиться с национальными традициями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России в последующие годы.
На прошлой неделе Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс.