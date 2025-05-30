NDTV: Удар ракет BrahMos сорвал наступление Пакистана на Индию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пакистан признал, что не смог начать наступление на Индию после того, как индийские силы нанесли удар ракетами BrahMos по военным базам, сообщает ТАСС.

Обстрел был произведен в ходе операции «Синдур», проходившей с 7 по 10 мая. Согласно NDTV, целью ударов стали различные объекты в провинциях Пакистана, включая аэропорт в Равалпинди.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Удары индийских BrahMos в ночь на 10 мая поразили различные объекты в провинциях Пакистана, включая аэропорт в Равалпинди. На это время мы планировали дать взвешенный ответ на индийскую агрессию, но Индия нанесла удар ракетами еще до того, как этот час наступил».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии объявили о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире. Власти Пакистана пообещали принять «меры возмездия» в ответ на действия Индии. Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния с Индией.