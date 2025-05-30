Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.6 комментариев
NDTV: Удар ракет BrahMos сорвал наступление Пакистана на Индию
Обстрел ракетами BrahMos в ночь на 10 мая нарушил планы Пакистана на военную операцию против Индии, сообщает NDTV.
Пакистан признал, что не смог начать наступление на Индию после того, как индийские силы нанесли удар ракетами BrahMos по военным базам, сообщает ТАСС.
Обстрел был произведен в ходе операции «Синдур», проходившей с 7 по 10 мая. Согласно NDTV, целью ударов стали различные объекты в провинциях Пакистана, включая аэропорт в Равалпинди.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Удары индийских BrahMos в ночь на 10 мая поразили различные объекты в провинциях Пакистана, включая аэропорт в Равалпинди. На это время мы планировали дать взвешенный ответ на индийскую агрессию, но Индия нанесла удар ракетами еще до того, как этот час наступил».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии объявили о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире. Власти Пакистана пообещали принять «меры возмездия» в ответ на действия Индии. Минобороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния с Индией.