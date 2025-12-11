В Германии уровень доверия к правительству упал до 28%

В Германии упал уровень доверия к правительству и бундестагу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уровень доверия к правительству Германии опустился на 20 процентных пунктов за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сейчас показатель составляет 28%, тогда как в 2021 году правительству ФРГ доверяли 48% опрошенных. В целом исследование Института демоскопии Алленсбаха зафиксировало тенденцию снижения доверия ко всем основным государственным институтам Германии.

Проведенное с 22 ноября по 4 декабря среди 1029 участников исследование показало, что только 42% немцев доверяют бундесрату, а бундестагу – 36%. Уровень доверия к федеральному правительству составляет 28%, средствам массовой информации – 22%, а политическим партиям – всего 17%.

Сильнее всего выделяется федеральный конституционный суд Германии: ему доверяют 63% респондентов, хотя еще в 2021 году этот показатель был заметно выше – 81%. В целом уровень доверия ко всем институтам, включая СМИ и партии, снизился почти на треть за последние годы. Данные о возможной статистической погрешности в исследовании не раскрываются.

Frankfurter Allgemeine Zeitung констатирует: «Сегодня большинство государственных институтов больше не пользуются доверием большинства населения», и называет эту тенденцию «плохим знаком для демократии».

Ранее сообщалось, что популярность канцлера Фридриха Мерца снизилась на фоне внутренних конфликтов и споров вокруг пенсионной реформы. Только 16% немцев готовы поддержать Мерца на следующих выборах из-за невыполненных обещаний.

Действующий глава правительства стал самым ненавидимым канцлером ФРГ с начала социологических исследований. Политику Мерца не одобряют 68% граждан Германии, а положительно к нему относятся только 23%.

Напомним, что правительство Германии в ноябре заняло первое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД.