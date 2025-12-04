Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о роли Европы для Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова на брифинге в рамках международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы» назвала эти заявления «чудовищными» и «логически ущербными», передает ТАСС.

Захарова раскритиковала логику Каллас, объяснив, что она строится на абсурдной идее: «чем меньше членов какой-то семьи, тем больше еды, денег, тем семья богаче». Дипломат усомнилась в правильности таких рассуждений, подчеркнув, что подобная позиция не укрепляет Украину, а лишь подчеркивает трагизм происходящего.

В завершение выступления Захарова заявила: «Это и есть нацизм, только просто в новой обертке – циничный, холодный, абсолютно аморальный», комментируя таким образом позицию западных дипломатов относительно ситуации на Украине.

Ранее Захарова осудила заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран. Кроме того, официальный представитель МИД РФ призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас.

Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.