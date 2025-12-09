Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает

ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».

По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.

Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России).

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.

А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.



