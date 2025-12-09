Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает
ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».
По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.
Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирована в России).
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.
А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.