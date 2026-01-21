Столица Украины стала непригодной для жизни

Tекст: Анастасия Куликова

Киев находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в интервью The Times. По его словам, в январе украинскую столицу покинули 600 тыс. человек. Эта цифра сопоставима с численностью населения Владивостока (по данным на 2025 год – 594 тыс. человек) или Иркутска (605 тыс. человек).

«Ситуация с базовыми услугами – отоплением, водоснабжением, электричеством – критическая. Сейчас 5600 многоквартирных домов не отапливаются», – сказал Кличко. Свои заявления, отмечается в материале, чиновник сделал в здании мэрии, в котором сотрудникам нельзя пользоваться туалетными комнатами из-за отсутствия водоснабжения.

В некоторых жилых домах вода в трубах и канализации и вовсе замерзла. В связи с этим обозреватели The Times предупреждают, что Киеву грозит вспышка инфекционных заболеваний. Такой сценарий неизбежен, если не восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД киевлянин, по понятным причинам сохраняющий анонимность, во вторник в его квартире воды не было с 6 утра до вечера. «Свет отключили сразу после полуночи и включили ближе к 19:00», – отметил он.

«Спасает бойлер. Хорошо, что я его установил еще до 2014 года! Успевает нагреться за короткое время подачи электричества, и потом вода долго остается горячей. Можно помыться, посуду вымыть», – поделился собеседник.

«Когда свет дают, напряжение нестабильное. Подача газа тоже с перебоями. Отопление включают по непонятному графику. И да: на фоне других районов и микрорайонов у меня еще очень даже козырный расклад», – добавил киевлянин. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о развитии кризиса в городе.

Между тем ключевой поставщик электроэнергии, компания ДТЭК, в среду вечером заявил, что не может вернуться к отключениям по графику – ресурса на это просто не хватает. В результате город переведен на режим аварийных веерных отключений. Также сообщается, что у большинства районов свет появляется лишь на 3-4 часа после 14-15 часов полного отсутствия электричества.

Впрочем, некоторые видят куда большую проблему в закрытии в столице ресторанов сети McDonald's. В соцсетях по этому поводу шутят: если в «Маке» появится электричество, он мгновенно станет «Вкусно – и точкой». Ранее, к слову, заведения этой сети уже закрывались – на начальном этапе СВО, но затем возобновили работу.

В сентябре 2023 года один из таких ресторанов посетили тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. Теперь же Кулеба, по всей видимости, не сможет зайти за «двойным чизбургером и колой», чтобы «избавиться от похмелья», – особенно, если последует совету главы европейской дипломатии Каи Каллас и начнет выпивать.

С другой стороны, украинцам дали и персональную рекомендацию – верить в себя, подобно льву. Ее автор – глава МВФ Кристалина Георгиева. «Вставайте по утрам и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко», – сказала она.

Первые «смельчаки» уже опробовали этот совет. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, что в здании парламента есть вода, но нет тепла. «Пытался «рычать как лев». Помогло не очень», – посетовал он.

Однако если одни киевляне стараются относиться к происходящему с юмором, то другие описывают перспективы жизни в городе в мрачных тонах. Так, одна из жительниц столицы пожаловалась, что ее маленький сын отказывается снимать верхнюю одежду, приходя с улицы, – потому что «дома почти так же холодно». В соцсетях нередко встречаются жалобы на то, что невозможно воспользоваться туалетом, так как вода в чашах унитазов попросту замерзла. Подобные ситуации фиксируются не повсеместно, однако их число стремительно растет.

Тем временем Виталий Кличко и Владимир Зеленский продолжают перекладывать ответственность за энергетический кризис в столице друг на друга. Мэр Киева не упустил возможности раскритиковать своего визави в интервью британской газете, обвинив его в том, что тот «неразумно» разжигает внутренний политический конфликт в момент, когда стране необходимо единство.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве сложилась наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением, и раскритиковал местные власти за слабую подготовку, добавив, что не видит активных действий и сейчас. Кличко в ответ пожаловался в соцсетях на «сплошной хейт» со стороны Банковой.

Он также отметил, что его критикуют за призыв к киевлянам временно покинуть столицу из-за проблем с энергетикой. «Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы», – написал Кличко.

В экспертном сообществе заявление Кличко расценивают как элемент политического противостояния, сходясь во мнении: Киев не вернется к прежней жизни, пока у власти остаются нынешние элиты. «Украина как государство не способна развивать и восстанавливать энергетическую инфраструктуру», – подчеркнула Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

В качестве примера она привела историю, когда вместо строительства резервных линий электропередачи огромные средства были вложены в закупку солнечных батарей, чьи накопители не выдерживают морозов. «Куча денег была потрачена на абсолютно неработающую схему, – уточнила собеседница. – Другими словами, средства в первую очередь идут на те работы, где есть возможность украсть. При таком подходе восстановление энергетики практически невозможно».

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его оценкам, перспективы возвращения киевлян к нормальной жизни напрямую зависят от исхода конфликта. «Если наступит мир, и город окажется в зоне влияния Москвы, прогноз для его жителей благоприятный. Киев всегда считался третьей столицей России. Восстановить его и даже сделать лучше – дело чести, – детализировал спикер. – Европа или США таких сантиментов не питают. Они не станут возрождать город без прямой прибыли. Поэтому если Киев останется столицей нынешней Украины, то в состоянии, близком к гуманитарной катастрофе, он может пребывать сколь угодно долго».

Что касается данных Кличко об отъезде 600 тыс. человек, то, по мнению экспертов, проверить эти цифры невозможно. Шеслер предположила, что реальное число уехавших может быть выше.

«Многие киевляне уезжают на дачи, где хотя бы можно набрать воды из колодца и затопить печь. В наиболее сложном положении – жильцы высоток, где нет воды и тепла. Поднять воду в неотапливаемую квартиру практически нереально, поэтому многие действительно уезжают», – пояснила она.

«Столица оказалась не приспособлена к кризисам. Даже проукраинские СМИ пишут, что после распада СССР застройка велась без учета нормативов ЖКХ. Никто не думал, как резервировать подачу энергии и воды в высотках. Поэтому больше всего страдают современные новостройки, полностью зависимые от электричества. В этом есть вина и Зеленского, и Кличко: ни один не способен решить проблему», – отметила Шеслер.

Вместо этого они перекладывают вину за неготовность к блэкауту друг на друга. Как полагает Скачко, Кличко неслучайно дал интервью западному изданию: «Он заранее готовит образ жертвы политических репрессий. Кличко также надеется, что если Зеленского снимут и не найдут замены, то президентом могут назначить его. Но это несбыточные надежды – влияние Германии, на которую он ориентирован, на Украине падает».

Кроме того, как добавила Шеслер, команда Зеленского пытается включить «антикризисный» нарратив, распространяя фантазии о том, что «миллионы людей в России тоже живут без света». «Да, есть проблемы в Белгороде, Брянске, в ДНР, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Киев», – заключила правозащитница.

По мнению собеседницы, этим же духом пронизана и песня певицы Тины Кароль, представляющая отсутствие электричества почти как духовную практику. Эту песню теперь активно высмеивают в соцсетях. На деле же нынешний блэкаут, подчеркивает правозащитница, стал следствием отказа военно-политического руководства Украины от мирного урегулирования:

«ВСУ продолжают обстреливать Белгород, Донецк, энергетические объекты в ряде регионов России. То есть они ничему не учатся... Те, кто живет в стеклянном доме, не должны кидаться камнями».

Но даже в этих условиях, по ее словам, в России сочувствуют простым киевлянам – детям, старикам, женщинам, – которых офис Зеленского поставил на грань выживания. Однако оказать сопротивление они не в состоянии. «На Украине нет политического субъекта, способного поднять восстание, а Зеленский всеми доступными инструментами уничтожает любую оппозицию. Если нет организующего элемента, то разрозненная масса обывателей не может рассчитывать на успех протестов», – заключила Шеслер.