Раскрыта схема грабежа Украины Западом

Tекст: Николай Стороженко

Тема ресурсного соглашения между США и Украиной была одной из самых обсуждаемых в 2025 году. Однако после его подписания (30 апреля 2025 года) она практически сразу ушла с полос СМИ. В основном потому, что опубликован был только текст рамочного договора, тогда как детальное соглашение о (инвестиционном) фонде – того, что как раз и станет основным оператором всех заключаемых соглашений, – осталось за кадром. Не разглашалось и содержание неких двух дополнительных приложений, которые были подписаны позднее. В общем, толку обсуждать, если обсуждать нечего.

Однако теперь в украинской прессе стали появляться утечки о том, каково реальное содержание этих договоренностей. В частности, речь идет о литиевом месторождении «Добра» в Кировоградской области.

Победителем конкурса на разработку месторождения стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Издание The New York Times предсказывало победителя еще за неделю до объявления итогов конкурса (видимо, американское СМИ получило эксклюзивную информацию). Т.е., конкурс был лишь формальностью и распределение месторождений идет в ручном режиме.

Сама компания, разумеется, создана конкретно под данный проект. Конечными же ее владельцами является правительство США, а также миллиардер Рональд Лаудер – близкий друг Дональда Трампа.

Суть же самих утечек – в условиях, на которых, как оказалось, СП Лаудера и правительства США получило права на разработку по принципу соглашений о разделе продукции (СРП). До компенсации инвестиций в разработку Dobra Lithium Holdings будет получать 70% продукции. Оставшиеся 30 отойдут Украине? Как бы не так. Их разделят между Украиной и инвестором, причем Украине достанется в среднем 5% от остатка. Или 2%, если считать от изначального объема.

Если смотреть на договоренности формально, то создается впечатление равноправного соглашения. Совет директоров, управляющих Совместным инвестиционным фондом, состоит из шести человек – по три от США и Украины. Украина сохраняет свой суверенитет над недрами, права США касаются лишь их разработки. Заявлено, что торговля добычей от разработки месторождений ведется на рыночных условиях и т.п.

А на деле – как в старой русской сказке: мне вершки, а тебе – корешки. Впрочем, на Украине эти сказки перестали изучать в школьной программе еще лет 30 назад. Оттого и сели в лужу.

Да, когда-нибудь потом, после того как американцы вернут свои инвестиции, доли пересмотрят. Но когда это «потом» наступит?

Эксперт, мнение которого приводят украинские СМИ, утверждает, что речь идет о вложениях от 1 млрд долл. При этом продукцией будет сырье (литиевые руды и прочие редкоземы). Именно ими Украина будет рассчитываться за этот миллиард. Тогда как американцы, переработав сырье, будут на выходе иметь готовую к экспорту продукцию стоимостью в разы дороже того, что пошло в зачет инвестиций.

К тому же есть масса способов искусственно раздуть сумму этих инвестиций до любых пределов: закупка техники, комплектующих, расходников у «своих» поставщиков (в 2-3-5 раз дороже рынка), расходы на консультации, покупка лицензий… По сути, ничто не мешает растянуть период возврата вложений инвестора вплоть до полного исчерпания месторождения. И все эти годы правительство США и Лаудер будут получать 98% сырья, превращать его в готовые к продаже металлы и торговать ими на мировом рынке.

Учитывая же, что торговая война с КНР взвинчивает стоимость редкоземов, сделка обещает быть супер-прибыльной – для США. В идеале можно устроить так, что Украина еще и должна останется.

При этом ситуация вовсе не уникальна. Достаточно посмотреть на тот же Казахстан. В ноябре член Общественного совета фонда «Самрук-Казына» Олжас Байдильдинов опубликовал материал на основе аналитики консалтинговой компании Rystad Energy. Основной вывод экспертов: Каспийский регион становится главным генератором кэша для крупнейших игроков рынка, т.е. компаний вроде ExxonMobil, Chevron, Shell.

В частности, сообщается, что «…три кита, на которых держится казахстанская нефтянка [речь о трех месторождениях нефти: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – прим. ВЗГЛЯД], принесут акционерам не менее 101 млрд долл. в ближайшие 5 лет, из которых только около 17,7 млрд долл. получит «Казмунайгаз» (КМГ), больший куш – в размере 83,5 млрд долл. – «увезут» иностранные компании».

При этом Казахстан подписывал соглашения о разделе продукции, находясь в куда более выгодном положении, нежели Украина. Поэтому и получает больше. Однако после прихода к власти Касым-Жомарта Токаева Казахстан взялся проводить ревизию инвестиционных соглашений, заключенных в 90-х годах. Сегодня сумма претензий к разработчикам одного только Кашаганского месторождения составляет колоссальные 160 млрд долл.

Еще один свежий пример – Венесуэла. Американские компании добывали там нефть с 1920-х и до 1976 года (после чего последовала национализация). Причем первые лет 20-25 СРП были очень невыгодными для народа Венесуэлы. Компании платили фиксированное роялти в размере 7,5-11% от добычи и освобождались от большей части налогов. И лишь в 1948 году, после долгой борьбы, правительство согласовало новые условия раздела: роялти в размере 1/6 добычи плюс 50% чистой прибыли компаний в стране.

Навскидку выходит, что Украина получила условия даже более худшие, чем Венесуэла 100 лет назад, и чем Казахстан в 90-е годы.

При этом официальная оценка соглашения Украиной – «справедливое и выгодное для обеих сторон» (Зеленский), и также «победа дипломатии… не предполагающая возврата какого-либо долга» (тогдашний премьер-министр Шмыгаль).

Вряд ли украинцы действительно утратили связь с реальностью. Тем более, что украинские СМИ намекают: сделка по литиевому месторождению «Добра» – своего рода шаблон для следующих конкурсов и соглашений по другим месторождениям, которые тоже должны достаться США. Скорее, дело в том, что ресурсное соглашение – действительно победа дипломатии. Только американской. А возврат долгов реализован через грабительскую схему СРП.

Ну а то, что кормиться с этого будут не только правительственные компании, но и окружение Трампа – так это просто в США так принято. Байден через сына с Украины копейку имел. Трамп – через друзей-миллиардеров хоботок запустит. Традиции заокеанских демократий.

Если же брать ситуацию в целом, это и подавно классика американской истории, мастерски воссозданная Мартином Скорсезе в фильме «Банды Нью-Йорка». Их излюбленным промыслом было устроить пожар и, под видом спасения, грабить жителей горящего дома – вынося из огня наиболее ценное.

Помнится, не так давно Трамп заявлял, что «без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной». Что ж, теперь понятно – всей Украиной хочет владеть он один. Впрочем, два процента оставит – для режима Зеленского.