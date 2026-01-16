  • Новость часаКомандующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    Вассерман предложил не отменять школьные занятия из-за морозов
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников
    Вице-премьер Украины заявил о повреждении всех электростанций страны
    Юрист рассказала, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 17:00 • В мире

    Раскрыта схема грабежа Украины Западом

    Раскрыта схема грабежа Украины Западом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Николай Стороженко

    На свет стали появляться подробности соглашений, заключенных между Киевом и Вашингтоном о добыче природных ресурсов на Украине. Какие крохи от разработки этих месторождений достанутся самой Украине – и почему перед нами типичный пример американского подхода к подобным историям, от Казахстана до Венесуэлы?

    Тема ресурсного соглашения между США и Украиной была одной из самых обсуждаемых в 2025 году. Однако после его подписания (30 апреля 2025 года) она практически сразу ушла с полос СМИ. В основном потому, что опубликован был только текст рамочного договора, тогда как детальное соглашение о (инвестиционном) фонде – того, что как раз и станет основным оператором всех заключаемых соглашений, – осталось за кадром. Не разглашалось и содержание неких двух дополнительных приложений, которые были подписаны позднее. В общем, толку обсуждать, если обсуждать нечего.

    Однако теперь в украинской прессе стали появляться утечки о том, каково реальное содержание этих договоренностей. В частности, речь идет о литиевом месторождении «Добра» в Кировоградской области.

    Победителем конкурса на разработку месторождения стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Издание The New York Times предсказывало победителя еще за неделю до объявления итогов конкурса (видимо, американское СМИ получило эксклюзивную информацию). Т.е., конкурс был лишь формальностью и распределение месторождений идет в ручном режиме.

    Сама компания, разумеется, создана конкретно под данный проект. Конечными же ее владельцами является правительство США, а также миллиардер Рональд Лаудер – близкий друг Дональда Трампа.

    Суть же самих утечек – в условиях, на которых, как оказалось, СП Лаудера и правительства США получило права на разработку по принципу соглашений о разделе продукции (СРП). До компенсации инвестиций в разработку Dobra Lithium Holdings будет получать 70% продукции. Оставшиеся 30 отойдут Украине? Как бы не так. Их разделят между Украиной и инвестором, причем Украине достанется в среднем 5% от остатка. Или 2%, если считать от изначального объема.

    Если смотреть на договоренности формально, то создается впечатление равноправного соглашения. Совет директоров, управляющих Совместным инвестиционным фондом, состоит из шести человек – по три от США и Украины. Украина сохраняет свой суверенитет над недрами, права США касаются лишь их разработки. Заявлено, что торговля добычей от разработки месторождений ведется на рыночных условиях и т.п.

    А на деле – как в старой русской сказке: мне вершки, а тебе – корешки. Впрочем, на Украине эти сказки перестали изучать в школьной программе еще лет 30 назад. Оттого и сели в лужу.

    Да, когда-нибудь потом, после того как американцы вернут свои инвестиции, доли пересмотрят. Но когда это «потом» наступит?

    Эксперт, мнение которого приводят украинские СМИ, утверждает, что речь идет о вложениях от 1 млрд долл. При этом продукцией будет сырье (литиевые руды и прочие редкоземы). Именно ими Украина будет рассчитываться за этот миллиард. Тогда как американцы, переработав сырье, будут на выходе иметь готовую к экспорту продукцию стоимостью в разы дороже того, что пошло в зачет инвестиций.

    К тому же есть масса способов искусственно раздуть сумму этих инвестиций до любых пределов: закупка техники, комплектующих, расходников у «своих» поставщиков (в 2-3-5 раз дороже рынка), расходы на консультации, покупка лицензий… По сути, ничто не мешает растянуть период возврата вложений инвестора вплоть до полного исчерпания месторождения. И все эти годы правительство США и Лаудер будут получать 98% сырья, превращать его в готовые к продаже металлы и торговать ими на мировом рынке.

    Учитывая же, что торговая война с КНР взвинчивает стоимость редкоземов, сделка обещает быть супер-прибыльной – для США. В идеале можно устроить так, что Украина еще и должна останется.

    При этом ситуация вовсе не уникальна. Достаточно посмотреть на тот же Казахстан. В ноябре член Общественного совета фонда «Самрук-Казына» Олжас Байдильдинов опубликовал материал на основе аналитики консалтинговой компании Rystad Energy. Основной вывод экспертов: Каспийский регион становится главным генератором кэша для крупнейших игроков рынка, т.е. компаний вроде ExxonMobil, Chevron, Shell.

    В частности, сообщается, что «…три кита, на которых держится казахстанская нефтянка [речь о трех месторождениях нефти: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – прим. ВЗГЛЯД], принесут акционерам не менее 101 млрд долл. в ближайшие 5 лет, из которых только около 17,7 млрд долл. получит «Казмунайгаз» (КМГ), больший куш – в размере 83,5 млрд долл. – «увезут» иностранные компании».

    При этом Казахстан подписывал соглашения о разделе продукции, находясь в куда более выгодном положении, нежели Украина. Поэтому и получает больше. Однако после прихода к власти Касым-Жомарта Токаева Казахстан взялся проводить ревизию инвестиционных соглашений, заключенных в 90-х годах. Сегодня сумма претензий к разработчикам одного только Кашаганского месторождения составляет колоссальные 160 млрд долл.

    Еще один свежий пример – Венесуэла. Американские компании добывали там нефть с 1920-х и до 1976 года (после чего последовала национализация). Причем первые лет 20-25 СРП были очень невыгодными для народа Венесуэлы. Компании платили фиксированное роялти в размере 7,5-11% от добычи и освобождались от большей части налогов. И лишь в 1948 году, после долгой борьбы, правительство согласовало новые условия раздела: роялти в размере 1/6 добычи плюс 50% чистой прибыли компаний в стране.

    Навскидку выходит, что Украина получила условия даже более худшие, чем Венесуэла 100 лет назад, и чем Казахстан в 90-е годы.

    При этом официальная оценка соглашения Украиной – «справедливое и выгодное для обеих сторон» (Зеленский), и также «победа дипломатии… не предполагающая возврата какого-либо долга» (тогдашний премьер-министр Шмыгаль).

    Вряд ли украинцы действительно утратили связь с реальностью. Тем более, что украинские СМИ намекают: сделка по литиевому месторождению «Добра» – своего рода шаблон для следующих конкурсов и соглашений по другим месторождениям, которые тоже должны достаться США. Скорее, дело в том, что ресурсное соглашение – действительно победа дипломатии. Только американской. А возврат долгов реализован через грабительскую схему СРП.

    Ну а то, что кормиться с этого будут не только правительственные компании, но и окружение Трампа – так это просто в США так принято. Байден через сына с Украины копейку имел. Трамп – через друзей-миллиардеров хоботок запустит. Традиции заокеанских демократий.

    Если же брать ситуацию в целом, это и подавно классика американской истории, мастерски воссозданная Мартином Скорсезе в фильме «Банды Нью-Йорка». Их излюбленным промыслом было устроить пожар и, под видом спасения, грабить жителей горящего дома – вынося из огня наиболее ценное.

    Помнится, не так давно Трамп заявлял, что «без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной». Что ж, теперь понятно – всей Украиной хочет владеть он один. Впрочем, два процента оставит – для режима Зеленского.

    Главное
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану
    Стало известно местонахождение организатора убийства посла Карлова
    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа
    Долина стала лауреатом «Золотого граммофона»

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации