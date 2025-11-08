  • Новость часаЧисло пострадавших в Тульской области от взрыва газа выросло до пяти человек
    Захарова ответила на слова Байдена о демократиях без королей
    Шойгу объяснил важность «сибиризации России»
    Пугачева дала напутствие молодежи
    ВС России освободили улицу Леси Украинки на западе Купянска
    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    4 комментария
    8 ноября 2025, 10:40 • В мире

    США начинают выкачивать деньги из Средней Азии

    США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Президент Соединенных Штатов впервые встретился одновременно с пятью главами государств Средней Азии. Что ожидали от этой встречи, каким на самом деле оказался ее результат – и как происходящее связано с особенностями нового внешнеполитического подхода Дональда Трампа?

    6 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме лидеров среднеазиатских стран. Президентов Казахстана (Касым-Жомарта Токаева), Киргизии (Садыра Жапарова), Узбекистана (Шавката Мирзиеева), Таджикистана (Эмомали Рахмона) и Туркменистана (Сердара Бердымухаммедова). Это была встреча в рамках существующего уже 10 лет формата C5+1 – то есть Средняя Азия плюс Соединенные Штаты – однако в предыдущие годы среднеазиатские представители встречались в основном с госсекретарем США или даже его заместителем. И Трамп сейчас своеобразно извинился за такое игнорирование среднеазиатской пятерки.

    «Это сердце Евразии, регион с колоссальным потенциалом. Это часть мира когда-то была часть древнего Шелкового пути. Великая история! К сожалению, предыдущие президенты США полностью игнорировали его, кстати, очень богатый регион, но мы исправляем эту ошибку», – заявил американский лидер.

    Сейчас же игнорирования не было и в помине. На встрече со среднеазиатскими лидерами присутствовал не только Трамп, но и вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь Марко Рубио.

    И действительно, Средняя Азия является важным пространством на мировой шахматной доске. Через нее идут сухопутные торговые коридоры, которые связывают Китай с Европой. Через нее создаются коридоры, которые должны связать Россию и отчасти Китай с Индийским океаном. Из нее КНР получает значительную часть своих энергоносителей. Средняя Азия имеет и значительный потенциал нестабильности, серьезную угрозу для России и Китая.

    Именно поэтому Вашингтон намерен конкурировать с российским и китайским влиянием в Средней Азии. Именно поэтому ряд российских и зарубежных СМИ писали о том, что на этом саммите Штаты будут склонять среднеазиатских лидеров к геополитическим авантюрам. Однако ничего этого не произошло.

    Отчасти потому, что у данных лидеров уже давно сформировался мощный инстинкт самосохранения. Они знают, что они зажаты между Китаем, Россией и Ираном, – а значит и о том, любые попытки играть против интересов этих трех стран в пользу далекого и ненадежного Вашингтона может дорого им стоить. Одно дело заниматься многовекторной дипломатией (которой они и занимаются долгие годы, пытаясь сбалансировать китайское влияние американским), а другое – занимать сторону Вашингтона в региональных спорах.

    Сами же встречи «5+1», а также двусторонние контакты с Соединенными Штатами они использовали лишь для того, чтобы повысить свой политический вес и найти у американцев деньги на какие-то гуманитарные проекты. Вероятно, они рассчитывали, что эта схема сработает и на этот раз – поэтому славословили американского президента.

    «Вы – великий государственный лидер, посланный небесами для того, чтобы вернуть в политику США здравый смысл и традиции, которые мы все ценим. Причем как политику внутреннюю, так и внешнюю. За это миллионы людей Вам благодарны», – заявил Токаев.

    «В Узбекистане вас называют «президентом мира» – вы завершили восемь войн, и я верю, что именно вы сможете остановить войну между Россией и Украиной»,

    – менее помпезно, но все равно льстиво высказался Шавкат Мирзиеев.

    Однако никаких бонусов за это лидеры Средней Азии не получили. Вместо того, чтобы получать деньги, они за сам факт приема в Вашингтоне вынуждены были их заплатить.

    В частности, Ташкент обещал дать Вашингтону колоссальную сумму. «В течение следующих трех лет Узбекистан … инвестирует почти 35 млрд долларов в ключевые американские отрасли, включая важнейшие полезные ископаемые, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие. А в течение следующих десяти лет - больше чем на 100 млрд долларов», – заявил Трамп. Для понимания, 35 млрд долларов – это весь государственный бюджет Узбекистана.

    Заявление Астаны о заключении сделок с американскими компаниями на сумму в 17 млрд долларов тоже вызывает вопросы. Фактически Казахстану навязана серия соглашений по закупке в США различных товаров и услуг.

    Таким образом, Трамп теперь и в Средней Азии продвигает свою модель внешней политики, включающий требование от региональных властей льготных условий инвестиций, захват интересных месторождений, а также максимально быстрый вывод капиталов и ресурсов с минимальной локализацией внутри экономики. Так же, как это он делает, например, с Украиной.

    Также Вашингтон рассматривает регион как поставщика полезных ископаемых. Прежде всего урана и редкоземов.

    «В Таджикистане действуют более 70 компаний с участием американского капитала. Отмечая ход и результаты двустороннего сотрудничества в сфере промышленности Таджикистана, включая добычу и переработку полезных ископаемых, особенно редких, было признано полезным расширение таких связей», – рассказывает администрация президента Таджикистана об итогах переговоров.

    Ну и, наконец, свое получили и американские авиастроители. Национальные авиаперевозчики Казахстана, Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о покупке самолетов Boeing – соответственно, 15, 22 и 14.

    Теоретически лидеры стран Средней Азии, которых развели на многомиллиардные контракты, могли бы пойти по европейскому пути. То есть ничего Трампу не платить и ждать, пока он уйдет и на его место не придет «классический» президент, который будет снова оплачивать их многовекторность и публичную лояльность.

    Однако внутриполитические тенденции в США показывают, что такого счастья они могут и не дождаться. У власти в Вашингтоне будет либо изоляционист-трампист, либо радикальный леволиберал, который будет давить на Среднюю Азию из-за нарушений там прав человека. И возможно, что поставка редкоземельных металлов и покупка «Боингов» – еще не самый худший вариант общения с Соединенными Штатами.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

