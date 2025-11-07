Зачем Трампу Средняя Азия

Дмитрий Родионов
Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений
Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.
Владимир Можегов
Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое
11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.
Борис Джерелиевский
«Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации
«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.