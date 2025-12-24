Песков: США знакомы главные параметры позиции России по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, американским партнерам давно известны главные параметры позиции России по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

Песков прокомментировал недавние заявления постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, который говорил о том, что мяч находится на стороне России в переговорах по Украине. Представитель Кремля отметил, что американская сторона располагает всей необходимой информацией о позиции России по мирному урегулированию.

Кроме того, Песков не стал обсуждать публикации о предложенном планe Киева по урегулированию конфликта, который состоит из 20 пунктов. Он подчеркнул, что ранее уже отвечал на подобные вопросы и не видит смысла повторяться, а также добавил, что власти России не считают правильным вести обсуждение мирного плана через СМИ.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.

Между тем украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов. Владимир Зеленский передал этот план американской стороне на последних переговорах.