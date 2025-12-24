Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Путин: Перед Россией стоят амбициозные задачи
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что стране предстоит решить амбициозные задачи.
«Перед нами стоят амбициозные задачи, но таково требование времени, таков запрос со стороны граждан России», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.
Напомним, Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего. Российский лидер также обозначил достижения и перспективы России.