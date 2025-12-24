Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА
Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в мессенджере Max отметил, что «силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».
За ночь, как уточнил Собянин, всего было сбито пять беспилотных аппаратов, направлявшихся к городу.
В среду утром Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.