Россия временно отказалась от создания единой платформы для авто

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алиханов заявил в Госдуме, что Россия вынуждена была отказаться от дорогостоящего проекта по созданию единой модульной платформы для автомобилей, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российские производители в условиях отсутствия государственной поддержки не смогут самостоятельно осилить такие затраты.

Алиханов также отметил, что министерство теперь сосредоточит усилия на локализации производства критически важных компонентов для автомобильной промышленности, включая детали для электро- и гибридных моделей.

По его словам, за прошлый год в России было выпущено 15 тыс. электромобилей и гибридов, что втрое превышает показатель предыдущего года.

