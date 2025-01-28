Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
Показаны предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом»
Российский разработчик электромобиля «Атом» продемонстрировал предсерийные прототипы, которые полностью соответствуют будущей серийной версии и проходят испытания в реальных условиях.
Разработчик российского электромобиля «Атом» представил предсерийный прототип автомобиля, сообщает Telegram-канал «Атом». Представленные автомобили уже функциональны, и их дизайн полностью совпадает с ожидаемой серийной версией. От начала проектирования до сварки первого кузова прошло всего два года, что является одним из лучших результатов в автомобильной индустрии.
Предсерийные образцы «Атома» созданы вне конвейерной линии с применением несерийных технологий. Эти автомобили предназначены для проведения физических испытаний в различных условиях, включая лаборатории, полигоны и дороги общего пользования. Это позволит оценить готовность модели к серийному производству и выявить возможные улучшения.
На данный момент прототипы проходят калибровку систем и настройку программного обеспечения. Также они подвергаются серии испытаний в реальных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России, в планах производить эти электрокары на автозаводе «Москвич», а также сделать их беспилотными.