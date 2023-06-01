Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

Молдавия может стать членом ЕС уже через семь лет, мечтает президент Майя Санду REUTERS/Vladislav Culiomza
Майя Санду посулила молдаванам членство в Евросоюзе уже через семь лет. Президента не смутил тот факт, что ей не подчиняется значительная часть территории республики, а именно Приднестровье. Она надеется поднять поднять уровень жизни в Молдавии настолько, что приднестровцы захотят присоединиться. Но что Кишинев планирует делать с дислоцированными в регионе российскими войсками?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мы воюем на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 8 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область

    Новости производства

    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»
    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении
    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России
    На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение
    Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России
    Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа
    В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий
    Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье
    «Москвич» запланировал выпустить в конце года две новые модели
    Производство итальянских и голландских сыров в Домодедово перевели на отечественное сырье
    «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств.

    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

    1 июня 2023, 13:19

    Текст: Вера Басилая

    Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»

    Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости».

    По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято.

    Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.

    Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»

    1 июня 2023, 13:19

    Текст: Вера Басилая

    Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»

    Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости». По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято. Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.

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    Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении
    Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей

    1 июня 2023, 11:52

    Текст: Вера Басилая

    Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга.

    Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении  обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО.

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    Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России
    «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар

    15 мая 2023, 13:51

    Текст: Вера Басилая

    На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

    По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.

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    На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение

    2 мая 2023, 20:09

    Текст: Ольга Никитина

    Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные.

    Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360». В настоящее время на производстве работают более 200 человек. Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области. В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков. Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.

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    Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России
    Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается

    19 апреля 2023, 11:43

    Текст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.

    Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России. По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов. Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы. По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий. Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат. В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги.

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    Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа
    Директор завода «Микрон» Хасьянова: Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет
    		   
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Завод «Микрон» по производству микросхем нашел отечественную замену материалам для загранпаспортов нового образца, сообщила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова.

    Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023» сообщила, что аналоги зарубежных материалов найдены в России. «Конечно-конечно, все будет хорошо», – сказала она, пообещав, что проблем с загранпаспортами нового образца не будет, передает ТАСС. Она добавила, что завод работает с российскими производителями, хотя «не все получается с первого раза». В начале февраля в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Вызвано это было высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Как сообщал тогда Гознак, производителю микросхем «Микрону» нужно перенастроить оборудование. Прогнозировалось, что остановка продлится около месяца.

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    В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий

    7 апреля 2023, 14:23

    Текст: Ольга Никитина

    По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

    На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций.

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    Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье
    Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области

    6 апреля 2023, 11:07

    Текст: Александра Юдина

    В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий. Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития. Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры. Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году.

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    «Москвич» запланировал выпустить в конце года две новые модели
    Глава «КамАЗа» Когогин заявил о планах «Москвича» выпустить две новые модели SUV и седан к концу года

    16 марта 2023, 12:25

    Текст: Вера Басилая

    «Москвич» планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года, заявил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП.

    По словам гендиректора «КамАЗа», в конце года «Москвич» собирается выпустить новые модели SUV и седан, передает ТАСС. Также Когогин заявил, что прототип российского электрокара «Атом» хотят показать в мае на форуме Kazan Summit. Как сообщалось ранее, «КамАЗ», который является технологическим партнером «Москвича», под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей, это четыре кроссовера и один седан. Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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    Производство итальянских и голландских сыров в Домодедово перевели на отечественное сырье
    Сыровары из Домодедова перевели производство итальянских и голландских сыров на отечественное сырье

    20 февраля 2023, 13:59

    Текст: Вера Басилая

    Сыроварня «Калачево» в Домодедово перевела производство итальянского качотты и голландского гауды на российское сырье, предприниматели нашли замену импортной закваске по приемлемой цене.

    По словам управляющего домодедовской экофермы «Калачево» Ивана Горобцова, уже перерабатываются около двух тонн коровьего молока в месяц, которые закупают в соседнем совхозе, передает канал «360». Он отметил, что на российском оборудовании в день производится 160 кг сыра «Паста Филата»: страчателла, моцарелла, буррата, также выпускаются сыры из козьего молока, для этого на ферме содержатся 80 коз альпийской породы. Фермеры отметили, что на предприятии разрабатывают рецептфирменного сыра «Калачевский», который, как предполагается, что появится в магазинах в этом году. Ранее в России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти.

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