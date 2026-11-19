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Силы ПВО за день сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
В течение дня дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских дрона над территориями шести российских регионов и акваторией Черного моря.
Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов были пресечены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона, сообщает Минобороны в Max.
В ведомстве уточнили, что аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Кроме того, беспилотники уничтожены над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные, системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины.
В ночь на четверг подразделения противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области.
В среду российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 51 беспилотный летательный аппарат украинских войск над акваторией Азовского моря и территорией Краснодарского края.