Tекст: Ольга Иванова

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов были пресечены в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона, сообщает Минобороны в Max.

В ведомстве уточнили, что аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областей. Кроме того, беспилотники уничтожены над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные, системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины.

В ночь на четверг подразделения противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области.

В среду российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 51 беспилотный летательный аппарат украинских войск над акваторией Азовского моря и территорией Краснодарского края.