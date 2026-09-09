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    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из Волчанского котла
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    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    9 сентября 2026, 14:27 • Новости дня

    Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов получил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки на сумму более 80 млн рублей.

    Гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима за взятку, превышающую 80 млн рублей, передает ТАСС.

    «Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 млн 349 тыс. рублей, с запретом занимать руководящие должности в течение шести лет», – огласил судья приговор.

    Бывший генерал-лейтенант запаса лишен воинского звания и государственных наград. Суд также конфисковал в доход государства его жилой дом и участок в Краснодарском крае, а имущество останется под арестом до выплаты штрафа. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Кузнецов отказался признать вину в получении крупной взятки. Расследование этого уголовного дела Следственный комитет России завершил осенью прошлого года.

    Ранее правоохранительные органы арестовали недвижимость и активы генерала на сумму около 500 млн рублей.


    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    9 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

    На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

    Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 «Бандероль», обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

    Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

    Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».

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    9 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    @ t.me/mamukapipiya

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил сформированное в России добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» для участия в спецоперации.

    Командир отряда, ветеран спецоперации Отар Романов-Парцхаладзе пояснил, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, сыгравшим историческую роль для грузинского народа, передает ТАСС.

    «Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу», – заявил экс-генпрокурор Грузии.

    Он выразил уверенность, что символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин.

    По словам командира, отряд объединил сторонников сближения двух народов и защитников традиционных семейных ценностей. Главной задачей бойцов он назвал доведение до конца борьбы с угрожающим всему миру злом.

    Романов-Парцхаладзе добавил, что принял решение участвовать в СВО добровольно. С начала боевых действий он с командой помогает российским военным и мирным жителям ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом. 
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию.

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    9 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Николаеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в ряде украинских городов в ночь на среду были слышны взрывы, сообщил Telegram-канал «Суспільне» («Общественное»).

    «В Харькове раздался взрыв, сообщили корреспонденты „Общественного». В Харькове зафиксировали попадание в складское здание, сообщил мэр Терехов. На месте разразился пожар, последствия удара уточняют», – сказано в сообщениях.

    Затем сообщается о повторных взрывах. Такая же ситуация в Николаеве: за одним взрывом следует другой или несколько.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги, уточняет РИА «Новости».

    О звуке взрыва сообщали из Киева, после чего в столице Украины отменили воздушную тревогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко 8 сентября сообщил о крупных пожарах на городских складах. Украинская ТЭС прекратила работу после серии взрывов. Николаев частично обесточен после серии взрывов.

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    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

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    9 сентября 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области появились «территории боевых действий»

    В Черниговской области появились «территории боевых действий»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и узнали, что в Черниговской области пять районов приобрели статус территорий возможных боевых действий.

    «Черниговская военная администрация присвоила пяти районам области статус территорий возможных боевых действий. Это Холминская, Березнянская, Седневская, частично – Тупичевская и Сосницкая городские общины», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Черниговской области точными ракетными ударами уничтожены два логистических хаба ВСУ – в Чернигове и Прилуках. В районе Черного Рога нанесен ракетный удар по площадке запуска ударных дронов: полностью уничтожен склад БПЛА, есть потери среди личного состава расчетов.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе тяжелые бои идут в районах Уланово и Толстодубово. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках на 500 м.

    В Харьковской области на Волчанском направлении с тяжелыми боями бойцы расширяют зону контроля вокруг Белого Колодезя. Также есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    На Липцовском направлении штурм-группы продвигаются в районе Гоптовки, а на Великобурлукском развивают успех возле освобожденных Березников и Долгенького.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска.

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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    9 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко: Российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно сжимают кольцо окружения украинских подразделений на Волчанском направлении после освобождения населенных пунктов Березники и Долгенькое, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение населенных пунктов Березники и Долгенькое, прежде всего, говорит, что мы прочно удерживаем инициативу и развиваем успех на Волчанском направлении и, по сути, сужаем этот котел, который образовался восточнее от населенного пункта Волчанск», – заявил он ТАСС.

    Марочко уточнил, что российские силы продвигаются и расширяют зону контроля, а также занимаются зачисткой местности около Ольховатки. Наступление идет широким фронтом, и украинские подразделения не могут сдержать натиск.

    По словам эксперта, при дальнейшем успешном продвижении и соединении войск под контроль российской армии может перейти около 100 кв. километров территории. Оказавшиеся в котле украинские военные пытаются вырваться, но уже лишены такой возможности.

    «По той оперативно-тактической обстановке, которую я вижу на карте, у украинских боевиков просто уже нет шансов где-то как-то развить успех здесь и замедлить продвижение наших войск. По сути, они оттягивают неизбежное», – сказал он.

    При этом у ВСУ в зоне спецоперации из-за комбинированных ударов ВС России по объектам двойного назначения и ВПК отмечаются серьезные трудности с ГСМ, нарушения логистики, поставок материально-технических средств, ротационных и эвакуационных мероприятий.

    «Это все приводит к снижению боеспособности украинских боевиков на ряде направлений в зоне спецоперации», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Минобороны заявило, что в Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ.

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    8 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили военный склад ВСУ под Киевом

    ВС России поразили склад военного назначения ВСУ в Киевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники успешно поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в городе Бровары Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Этот объект, расположенный в Броварах Киевской области, активно применялся для размещения материальных средств военного назначения, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины, отмечается в сообщении Минобороны в Max. Удар был нанесен «Геранями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные поразили логистический центр «Равен Украина» в Броварах.

    В конце августа беспилотник «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в Дударкове. Днем ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Киевской области.

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    9 сентября 2026, 07:44 • Новости дня
    Миллионы оптоволоконных дронов «Князь Вандал» поставлены в зону спецоперации

    НПЦ «Ушкуйник» сообщил о поставке миллионов дронов «Князь Вандал» в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миллионы оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН) поставлены в зону спецоперации с начала применения аппарата в августе 2024 года, сообщил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

    С начала применения в августе 2024 года в зону спецоперации поставлены миллионы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев отметил высокую эффективность беспилотников в боевых условиях.

    «Счет идет уже на миллионы. <…> До сих пор эффективность КВН именно как фронтового ударника не падает», – сообщил Чадаев. Он добавил, что за два года противнику не удалось найти эффективных мер противодействия аппарату.

    Эксперт подчеркнул, что дальность применения дронов постоянно увеличивается, так как противник отводит технику за пределы досягаемости оптоволокна. В настоящее время серийно выпускаются модели с дальностью до 42 км, и это не является пределом.

    При этом увеличение радиуса действия ведет к некоторому снижению эффективности из-за риска обрыва тонкой лески, пояснил гендиректор. Однако этот недостаток компенсируется возможностью поражать более значимые цели на больших дистанциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года беспилотники «Князь Вандал Новгородский» нанесли украинской армии ущерб на сумму более 10 млрд долларов. Разработчики запланировали максимальную локализацию производства этих аппаратов в России к 2026 году. В прошлом году ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов превысил 50 тыс. штук.

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    Китай убивает европейский автопром

    Европейский автопром не справляется с конкуренцией с Китаем, терпит колоссальные убытки не первый год и пытается за счет увольнений и закрытия заводов удержаться на плаву. Брюссель решил пошлинами и запретами остановить китайское завоевание, однако эта стратегия не помогает. Что же поможет европейцам сохранить свой автопром? Спасение, как ни странно, в самом враге. Подробности

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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

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    Шведские политики испуганы русской женщиной

    Очаровательная блондинка русского происхождения внезапно для самой себя и ее мужчины стала важным политическим фактором за несколько дней до предстоящих в Швеции парламентских выборов. Кто такая Полина Малаберг, почему ее голословно обвиняют в угрозе «безопасности шведского народа» и что именно шведы вот уже двести лет не могут простить России? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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