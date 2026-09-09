Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку
Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов получил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки на сумму более 80 млн рублей.
Гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима за взятку, превышающую 80 млн рублей, передает ТАСС.
«Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 млн 349 тыс. рублей, с запретом занимать руководящие должности в течение шести лет», – огласил судья приговор.
Бывший генерал-лейтенант запаса лишен воинского звания и государственных наград. Суд также конфисковал в доход государства его жилой дом и участок в Краснодарском крае, а имущество останется под арестом до выплаты штрафа. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Кузнецов отказался признать вину в получении крупной взятки. Расследование этого уголовного дела Следственный комитет России завершил осенью прошлого года.
Ранее правоохранительные органы арестовали недвижимость и активы генерала на сумму около 500 млн рублей.