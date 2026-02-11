Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Донбассе
Гражданин Грузии Георгий Чубетидзе за убийство пяти военных на территории ДНР и ЛНР осуждён на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, сообщили в СК РФ.
Суд признал Георгия Чубетидзе виновным и назначил ему пожизненное заключение с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что решение принято заочно, так как Чубетидзе участвовал в конфликте на стороне различных украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военных.
С октября 2014 года по ноябрь 2023 года Чубетидзе выступал наемником и систематически получал вознаграждение за участие в вооруженных действиях, уточняет Следственный комитет. Он признан виновным по двум эпизодам статьи об участии наемника в вооруженном конфликте и четырем эпизодам преступления по статье посягательства на жизнь военнослужащего.
СК сообщил: «В ходе участия в вооруженном конфликте Чубетидзе, находясь на территории ДНР и ЛНР, в 2015-2016 и 2023 годах, совершил убийства пяти военнослужащих, расстреляв их из огнестрельного оружия». Также известно, что осенью 2023 года Чубетидзе был взят в плен, как ранее информировала прокуратура ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Донецкой народной республики назначил 41-летнему гражданину Испании наказание за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Итальянский наемник Кевин Кьяппалоне получил 14 лет лишения свободы за вооруженные действия против российских военных.