СК сообщил о задержании нападавшего в техникуме Анапы
Следственный комитет России сообщил о задержании нападавшего в техникуме Анапы.
Нападавший в одном из техникумов Анапы задержан, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении СК РФ отмечается: «В настоящее время нападавший задержан. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата Следственного управления».
Как писала газета ВЗГЛЯД, студент открыл стрельбу в одном из техникумов Анапы, в результате чего три человека получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В результате происшествия один человек, охранник, погиб.