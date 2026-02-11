Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Жителям Киева городские власти рекомендовали подготовить индивидуальные запасы воды на случай перебоев в водоснабжении, указав конкретные нормы для питья и гигиены.
Мэрия Киева призвала жителей города заняться обновлением запасов воды на случай возможных перебоев со снабжением, пишет ТАСС.
В Telegram-канале мэрии города подчеркнули: «Призываем киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды. Рекомендована рекомендуемая суточная норма на одного человека: 3 литра питьевой и 10-12 литров воды для гигиены и приготовления пищи».
Власти Украины ранее сообщали о серьезной аварии в энергетической системе, которая произошла в конце января. Тогда из-за «технологического нарушения» были выведены из строя две высоковольтные линии, что спровоцировало каскадное отключение энергоснабжения по всей стране.
В результате Киев остался без водоснабжения, была временно приостановлена работа метро, а в городе ввели режим аварийных отключений электроэнергии. На сегодня в украинской столице сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением, что приводит к регулярным перебоям с подачей воды и отопления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, а самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.
Ранее в январе в Киеве после взрывов уже возникли перебои с водой и светом. А мэр столицы Украины Кличко уже не раз призывал горожан покинуть город.