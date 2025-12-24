Полицейские в Киеве разбили окно машины для мобилизации водителя

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Страна», один из полицейских сначала безуспешно пытался разбить стекло огнетушителем, после чего использовал для этого монтажный лом, передает ТАСС.

В результате мужчину силой вытащили из машины на глазах у присутствовавших военных. По сообщениям издания, все происходящее, предположительно, связано с проведением мобилизационных мероприятий в столице Украины.

Ранее сообщалось, что большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию.

В субботу в Харькове произошел очередной инцидент с насильственной мобилизацией: мужчину с сердечным заболеванием попытались силой доставить в машину, но оставили на асфальте без помощи.