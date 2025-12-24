Кремль заявил о намерении Москвы выработать позицию после встречи в Майами

Песков: Россия после встречи в Майами сформулирует позицию и продолжит переговоры

Tекст: Вера Басилая

Власти России планируют в кратчайшие сроки определить свою позицию по вопросам взаимодействия с Соединенными Штатами после итогов рабочей поездки главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Майами, передает ТАСС.

Дмитрий Песков пояснил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по имеющимся дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на основе данных, предоставленных спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, будет выработан дальнейший курс контактов. По его словам, полученная информация будет использована для формирования российской позиции.

Ранее Песков сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с американскими представителями.

Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на возможное место следующей встречи по Украине.