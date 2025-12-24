Кремль заявил о намерении Москвы выработать позицию после встречи в Майами

Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
После поездки главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами Москва намерена в ближайшее время уточнить свою позицию и продолжить переговоры с США по действующим каналам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Власти России планируют в кратчайшие сроки определить свою позицию по вопросам взаимодействия с Соединенными Штатами после итогов рабочей поездки главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Майами, передает ТАСС.
Дмитрий Песков пояснил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по имеющимся дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на основе данных, предоставленных спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, будет выработан дальнейший курс контактов. По его словам, полученная информация будет использована для формирования российской позиции.
Ранее Песков сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с американскими представителями.
Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на возможное место следующей встречи по Украине.