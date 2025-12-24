Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
В Харькове повреждение ТЭС вызвало перебои с электро- и теплоснабжением
В Харькове на востоке Украины наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением и теплоснабжением из-за повреждения пригородной теплоэлектростанции, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Терехов сообщил, что инцидент вызвал значительное падение напряжения, а также затронул работу городского транспорта и отопительных систем. Он подчеркнул: «Повреждение привело к существенному падению напряжения в городе, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта», передает ТАСС.
По словам Терехова, из-за аварии энергетической системы в отдельных районах Харькова временно осложнилась работа электротранспорта, а по всему городу были введены графики аварийных отключений электроэнергии. Несмотря на перебои, движение поездов в харьковском метрополитене вскоре было восстановлено.
Ранее местные источники сообщили о целой серии взрывов в городе и пригородах, после чего в регионе начались перебои с электричеством, а один из взрывов стал уже пятым по счету за последнее время. Метрополитен при этом официально объявил об остановке поездов из-за «технических причин», связанных с отключениями. В Харьковской области продолжает действовать режим воздушной тревоги.
В пятницу в Одессе и Одесской области Украины произошли взрывы, в регионе прозвучала воздушная тревога. В связи с масштабным отключением электричества в Одессе, регион организовал резерв питьевой воды с помощью поставок из других областей Украины.