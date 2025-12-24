  • Новость часаПогибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО ускорила процесс обновления элит в России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    Ростех упрекнул Reuters в непонимании русских
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    6 комментариев
    24 декабря 2025, 10:39 • Новости дня

    Лавров рассказал о встрече Путина с главой МИД Сирии

    Лавров: Между Путиным и главой МИД Сирии состоялся хороший разговор

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    Комментарии (21)
    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (16)
    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 11:17 • Новости дня
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    @ Rami Alsayed/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой привели к жертвам в Алеппо и помешали реализации интеграционного соглашения, сообщает Bloomberg.

    В северной части Сирии в понедельник произошли новые столкновения между армией страны и поддерживаемой США группировкой на фоне срыва сроков по интеграции вооружённого формирования в государственные структуры, передает Bloomberg.

    Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемые курдами, вступили в бой с полицией и военными в Алеппо: несколько силовиков были ранены, погибли как минимум два мирных жителя.

    Министерство обороны Сирии обвинило СДС в нападении и опровергло сообщения о якобы нанесённых армией ударах по позициям курдского формирования в городе. По информации агентства Sana, также восемь человек получили ранения, а к вечеру уровень насилия пошёл на спад.

    Стычки произошли на фоне визита турецких министров в Сирию, где обсуждалось внедрение СДС в органы власти. Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске заявил, что СДС не рассматривает интеграцию всерьёз, и обвинил формирование в координации действий с Израилем.

    Согласно договорённости от марта между президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара и руководителем СДС Мазлумом Абди, курдские силы должны были войти в состав государственных структур, а объекты в северо-восточной части страны – границы, аэропорт, нефтяные и газовые месторождения – перейти под контроль правительства. Однако существенного прогресса в реализации соглашения с того времени не наблюдается, а продолжающиеся столкновения ставят под сомнение его выполнение в этом году.

    Власти Сирии вновь обвинили курдское формирование в срыве договорённостей, подчеркивая, что интеграция СДС – ключевой элемент плана по объединению вооружённых групп после долгих лет гражданской войны. Губернатор Алеппо распорядился закрыть школы, университеты и государственные учреждения во вторник из-за обострения ситуации.

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Генштаба Сарварова в Москве

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы сразу же доложили президенту Владимиру Путину об убийстве главы управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «По линии спецслужб [президенту] докладывают моментально», – сказал Песков, передает ТАСС.

    СК России сообщал, что глава управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы в автомобиле в Москве.

    ЧП произошло на улице Ясеневой в Москве.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что подрывы автомобилей и убийства российских высокопоставленных военных стали серьезной проблемой, которая требует жесткого ответа.

    Комментарии (14)
    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    Комментарии (8)
    21 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, которые прозвучали на программе «Итоги года с Владимиром Путиным». При этом, по словам представителя Кремля, журналисты были абсолютно свободны в их формулировании.

    «Какие-то понравились, какие-то нет. Это нормально совершенно. Главное – журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать редакция. Все в абсолютно свободном режиме. В этом тоже уникальность этого формата», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что глава государства не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам Пескова, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась 4,5 часа. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 23:47 • Новости дня
    SANA сообщило о встрече Путина с главами МИД и минобороны Сирии в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром, сообщило сирийское государственное новостной агентство SANA.

    В ходе переговоров рассматривались «различные политические, военные и экономические вопросы». При этом особое внимание было уделено вопросам стратегического партнерства в оборонной промышленности. Обсуждалось также укрепление военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В политической части обсуждения участники встречи обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и в мире, подтвердив необходимость плотной политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском. Также говорили об уважении норм международного права и отказе от вмешательства во внутренние дела государств.

    В ходе экономического блока переговоров стороны рассмотрели пути расширения торговли, поддержку проектов восстановления Сирии, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин спросил, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с главами стран СНГ поинтересовался у директора музея Михаила Пиотровского, как удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года.

    Во время осмотра Золотой кладовой Путин спросил: «А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?», передает ТАСС.

    Пиотровский объяснил, что руководство Эрмитажа опасалось штурма и заранее капитулировало перед Красной гвардией. Этому способствовал и опыт после пожара 1837 года, когда были предусмотрительно заблокированы переходы между императорской резиденцией и залами с экспозицией, чтобы предотвратить проникновение.

    Путин уточнил: «То есть Красная гвардия защищала?» – и Пиотровский подтвердил, что именно бойцы Красной гвардии в тот момент спасли музей от разграбления.

    Ранее в ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    В Ульяновске нашли авторов жалобы Путину на жизнь как в «XIX веке»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщение президенту Владимиру Путину на «Итоги года» с жалобой на жизнь «как в XIX веке» отправляли не жители Ульяновска, а жители поселка Ульяновка из Ленинградской области, сообщили в ульяновской администрации.

    Автор сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина, она пояснила, что сообщение поступило от жителей поселка Ульяновка из Ленобласти, но произошла опечатка, сообщили в ульяновской администрации ТАСС.

    Там добавили, что жители хотели рассказать главе государства об отключениях электроэнергии, они переживают, что их вопрос не смогут решить из-за ошибки.

    Ранее сообщалось, что ульяновские власти решили найти авторов обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке».

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с президентом России Владимиром Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ, которые прибыли на неформальный саммит в Петербург, посетили Эрмитаж, где ознакомились с работой знаменитых часов «Павлин», передает РИА «Новости».

    Уникальный механизм был запущен заведующим лабораторией реставрации Михаилом Гурьевым, который также является хранителем этих часов.

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский давал пояснения для гостей, а лидеры наблюдали за работой исторических часов с заметным интересом. Когда механизм завершил цикл кукареканьем петуха, это вызвало живую реакцию у собравшихся глав государств.

    Часы «Павлин» создал английский ювелир и механик Джеймс Кокс в конце XVIII века. Этот механизм был заказан князем Потемкиным для императрицы Екатерины II, а в Россию привезен в разобранном виде, после чего собран и запущен русским механиком Иваном Кулибиным. Сегодня «Павлин» остается единственным крупным автоматом XVIII века, сохранившимся в неизменном и полностью рабочем состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин установил возрастной предел для службы в Росгвардии Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил понятие предельного возраста для поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

    Документ опубликован на официальном ресурсе и уже вступил в силу, передает ТАСС.

    Ранее предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было.

    Сейчас в России возрастной предел для поступления на службу в войска Росгвардии составляет от 50 до 60 лет в зависимости от категории должности.

    В 2023 году Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагедией в одной из российских школ, в которой погиб мальчик из Таджикистана.

    «Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

    «Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

    Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

    «Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

    Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

    Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

    Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

    Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 11:41 • Новости дня
    NYT: Семья Асада ведет роскошную жизнь в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семья экс-президента Сирии Башара Асада живет роскошной жизнью в российской столице, экс-лидер Сирии сначала жил в отеле, а потом переехал в элитный дом на Рублевке, пишут СМИ.

    Башар Асад с семьей сначала проживал в отеле Four Seasons, где аренда апартаментов доходила до 13 тыс. долларов в неделю. Позднее семья перебралась в пентхаус в башне «Федерация», а затем – в элитный дом на Рублевке, передает телеканал 360 со ссылкой на New York Times.

    По этим данным, Асада заметили среди гостей ресторана Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. Это заведение пользуется популярностью у представителей российской элиты и зарубежных знаменитостей.

    Бывший коллега Асада отметил: «Башар живет полной жизнью, как будто ничего не произошло».

    Ранее британские СМИ сообщали, что Асад поселился на Рублевке, он изучает русский язык и офтальмологию, а его дочь завершила обучение в МГИМО.

    Комментарии (2)
    21 декабря 2025, 18:58 • Новости дня
    Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в следующем году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен провести первые недели нового года в активном рабочем режиме, а также запланировать несколько зарубежных визитов и принять иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в новом году совершит целый ряд зарубежных визитов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Там целый ряд визитов. Я сейчас не буду прям сразу анонсировать. График есть», – заявил Песков журналистам, отметив, что детали поездок пока не раскрываются.

    По словам Пескова, Кремль также ожидает приезд гостей из других стран – это уже запланировано, и визиты иностранцев в Россию будут проходить в течение предстоящего года. Говоря о начале года, пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент будет работать в привычном интенсивном ритме.

    Песков уточнил, что первые дни нового года в графике Путина будут такими же насыщенными, как и последние дни уходящего. Хотя пока конкретные мероприятия не зафиксированы официально, он выразил уверенность, что существенные события обязательно появятся в ближайшее время.

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    Бельгия присоединилась к иску ЮАР против Израиля
    Блогер Ковальчук подала в суд на телеведущую Малышеву
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

    Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации