Лавров рассказал о встрече Путина с главой МИД Сирии

Лавров: Между Путиным и главой МИД Сирии состоялся хороший разговор
На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.
Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.