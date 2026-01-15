  • Новость часаЧисло пострадавших в центре профподготовки МВД Коми достигло 12 человек
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    9 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    19 комментариев
    15 января 2026, 21:32 • Новости дня

    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    Комментарии (14)
    15 января 2026, 06:16 • Новости дня
    Трубы отопления начали лопаться в многоэтажках в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины произошли прорывы труб в домах, где начали восстанавливать отопление, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают о случаях лопнувших труб отопления в многоэтажках в Киеве, что привело к затоплению подъездов жилых домов. Трубы начали лопаться после того, как в домах стали восстанавливать подачу отопления, исчезнувшего ранее из-за блэкаута, передает ТАСС.

    По словам мэра Киева Виталия Кличко, вечером 14 января в городе оставались без отопления примерно 400 домов, тогда как сутки назад таких домов насчитывалось около 500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел глубокий блэкаут после ударов по энергетической инфраструктуре. Власти украинской столицы дали команду сливать воду из систем отопления, чтобы избежать повреждений радиаторов на фоне морозов. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть город из-за проблем с отоплением и электричеством.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану

    Военный эксперт Лямин: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном

    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Ирана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами. Имеющийся в регионе потенциал будет быстро израсходован, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее стало известно о переброске американской военной техники на Ближний Восток.

    «На Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна из многоцелевых подводных лодок. Кроме того, на базах США в регионе сохраняется стратегическая авиация», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его оценкам, если цель Штатов – запустить несколько десятков ракет по Ирану, то у них есть такая возможность.

    Другое дело, что текущая группировка не рассчитана на длительную кампанию, добавил собеседник. «Дело в том, что Пентагон ради операции в Венесуэле передислоцировал авианосную ударную группу, которая была в Средиземном море. Переброска же USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток потребует около недели», – уточнил специалист.

    Если же США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Тегерана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами, продолжил спикер. «Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», – рассуждает аналитик.

    «С этими рисками, надо полагать, и связаны сомнения администрации Дональда Трампа относительно возможной операции против Исламской республики», – акцентировал эксперт. По его мнению, Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран. Те категорически не хотят быть втянутыми в конфликт, поскольку государства и их нефтяная инфраструктура крайне уязвимы перед иранскими ракетами и дронами.

    Как полагает Лямин, на окончательное решение президента США о том, наносить ли удары по Ирану или нет, может повлиять несколько факторов. Первый – ключевой – обстановка в иранских городах. «Иран практически подавил протесты и беспорядки. На улицах еще продолжают действовать патрули, но каких-то активных действий уже нет. Судя по всему, призыв Трампа к протестующим захватывать госучреждения не был услышан», – отметил эксперт.

    По его оценкам, определенную роль в стабилизации ситуации сыграли меры по блокировке интернета: «это затруднило работу иностранной агентуры на территории Ирана». «Если власти страны будут и дальше стабилизировать обстановку, то вероятность американской операции резко снизится. Трамп же может переключить все свое внимание, например, на Гренландию», – считает аналитик.

    Впрочем, если протесты возобновятся с новой силой, а израильское лобби в Вашингтоне перейдет к «продавливанию» Белого дома, то атака произойдет, уточнил Лямин. «Израиль заинтересован в серьезной военной операции США против Ирана. Но американский лидер до сих пор опасался втягивания в продолжительные конфликты. Его больше прельщают быстрые военные действия, как это было в случае с Венесуэлой», – указал собеседник.

    Однако, как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности, Иран – это не Венесуэла. «Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил он.

    Ранее стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между США и Ираном.

    Накануне вечером агентство Reuters заявило, что Штаты могут нанести удар по Исламской республике в течение 24 часов. По информации издания, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Америки. В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было велено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Напомним, Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 01:28 • Новости дня
    Зеленский и Кличко поспорили из-за энергетического кризиса в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне энергетического кризиса в Киеве произошел заочный публичный спор между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко.

    Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что в Киеве самая тяжелая ситуация с обеспечением энергией и обвинил местные власти в недостаточных мерах. Он отметил, что не видит интенсивных действий по решению кризиса, передает ТАСС.

    В ответ Кличко заявил в соцсетях: «Какой «интенсивности» в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации [Зеленский] не видит?». Он пожаловался на постоянную волну критики в свой адрес.

    Кличко напомнил, что ранее его критиковали за совет жителям временно покинуть город из-за перебоев с энергоснабжением. «Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы», – заявил мэр.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала отстранить от должности и Кличко, и руководителя столичной военной администрации Тимура Ткаченко, назначенного Зеленским. Она подчеркнула, что оба чиновника конфликтуют между собой, но пользы для города нет.

    Украинские СМИ указывают, что конфликт между президентом и мэром длится давно: Зеленский стремится сместить Кличко, а тот называет происходящее давлением на местное самоуправление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко признал, что у украинской ПВО нет ресурсов для отражения воздушных атак. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электроэнергией. Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения.

    Комментарии (3)
    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 18:42 • Новости дня
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    Комментарии (4)
    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Археолог Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья

    Бутягин заявил суду в Варшаве об угрозе жизни при экстрадиции на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин заявил суду в Варшаве, что его выдача на Украину угрожает его жизни и здоровью из-за гражданства, сообщил его адвокат Адам Доманьский.

    Российский археолог Александр Бутягин заявил польскому суду, что его выдача на Украину создаст угрозу для жизни и здоровья, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его адвокат Адам Доманьский, который также подчеркнул, что Бутягин отказался согласиться с возможностью экстрадиции.

    В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Киева о выдаче ученого. Доманьский уточнил, что суд отказался отложить слушания и не стал рассматривать ходатайство защиты о запросе материалов дела у украинской стороны. После этого заседание продолжилось.

    В ходе слушания Бутягин отметил, что проводил археологические исследования в Крыму с 1980-х годов и до 2014 года не сталкивался с препятствиями со стороны украинских властей, подчеркнув отсутствие проблем с получением разрешений на раскопки. Адвокат добавил, что ученый дал согласие на публикацию своего полного имени и изображения для прессы.

    Бутягин известен как автор многочисленных научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий. На сайте Эрмитажа указано, что он занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея.

    Ранее окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.

    Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Комментарии (3)
    15 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Польша решила отправить Украине до девяти истребителей МиГ-29

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша собирается передать Украине до девяти истребителей МиГ-29 советского производства, сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

    Залевский заявил телеканалу TVP: «Польша решила передать Украине до девяти старых истребителей МиГ-29. Решение принято», передает ТАСС.

    Залевский отметил, что сейчас продолжаются переговоры между министерствами обороны двух стран, в ходе которых обсуждаются технические детали передачи самолетов. Он подчеркнул, что пока не может назвать точное количество МиГ-29, которые в итоге окажутся на Украине.

    В декабре президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил планы передать Украине истребители Миг-29.

    Ранее Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Times: Британия хочет финансировать Киев за счет продажи изъятой нефти России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота», сообщает The Times.

    Британия изучает планы по использованию нефти, изъятой с судов российского «теневого флота», для финансирования военных усилий Украины, передает RT.

    По данным издания The Times, Лондон хочет перенаправить средства, полученные от продажи подсанкционной нефти, в поддержку Украины.

    Источник издания заявил, что таким образом Британия хочет лишить Россию незаконных доходов от войны, а также найдет способ помочь финансировать сопротивление Украины.

    На данный момент не уточняется, насколько реалистичен такой формат финансирования и когда именно Британия сможет применить подобную схему. Ранее стало известно, что кабинет министров Британии подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, связанных с «теневым флотом» России.

    Планируется, что вооруженные силы получат расширенные полномочия для усиления давления на подобные суда, однако сроки начала подобных операций пока не определены.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовкой весом 200 кг, способную уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
