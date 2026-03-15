Война в Иране привела к нехватке ракет для истребителей Rafale у Франции

La Tribune: Франции не хватает ракет для истребителей Rafale из-за войны в Иране
Из-за перехватов иранских дронов Shahed в небе ОАЭ у французских ВВС возникла нехватка ракет для истребителей Rafale, пишет La Tribune.
Как пишет La Tribune, в течение последних двух недель пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали десятки иранских дронов Shahed над территорией ОАЭ, используя ракеты класса «воздух-воздух» MICA.
По данным издания, Rafale показали высокий результат, но интенсивное применение ракет привело к резкому сокращению их запасов, несмотря на запущенную более трех лет назад программу «экономики войны» во Франции.
Франция помогает ОАЭ в рамках соглашений о военном сотрудничестве. Проблема заключается в том, что складские запасы ракет MICA, производимых компанией MBDA, стремительно истощились. В условиях затянувшихся сроков поставки новых ракет – до двух лет – в Париже усиливается напряженность между военным руководством, оборонным ведомством и производителем вооружений MBDA.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, ранее возглавлявший министерство обороны и курировавший экономику войны, лично вмешался в ситуацию. На вторник назначена кризисная встреча в Матиньоне с участием всех заинтересованных сторон для поиска долгосрочных решений и обеспечения устойчивых оборонных возможностей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений. Военная кампания США против Ирана вызывает у европейских и азиатских союзников опасения срыва поставок уже оплаченного оружия из-за стремительного истощения американских арсеналов.