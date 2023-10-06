Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Tекст: Ольга Никитина

Сообщение об этом передает ТАСС.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации.

Нобелевской премией мира до сего дня обладали 110 человек, включая 18 женщин, а также 27 организаций. Первыми в 1901 году ее удостоились основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации «Лига мира и свободы» (1867) французский политический деятель Фредерик Пасси.

Также лауреатами премии нередко становились политики, общественные и религиозные деятели: президент США Теодор Рузвельт (1906), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса (1983), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), борец с апартеидом Нельсон Мандела (1993), президент США Барак Обама (2009).

Наши соотечественники трижды были отмечены этой наградой: академик Андрей Сахаров (1975) – «за борьбу со злоупотреблением властью», президент СССР Михаил Горбачев (1990) – «в знак признания его роли в мирном процессе», журналист Дмитрий Муратов* (признан в РФ иноагентом, 2021) – за «усилия по защите свободы слова».