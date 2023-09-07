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Кулеба рассказал Блинкену, зачем ходил в McDonald's
Глава МИД Украины Кулеба рассказал Блинкену, что ходил в McDonald's для избавления от похмелья
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья, пишет американское издание Hill.
Согласно информации газеты, Кулеба рассказал о «лучшей еде от похмелья» Блинкену в тот момент, когда политики в одном из киевских ресторанов McDonald's обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и сошлись во мнении, что фаст-фуд противоречит рекомендациям их врачей, передает РИА «Новости».
При этом госсекретарь США ответил, что подобное наверняка происходило с главой МИД Украины «очень редко».
«Со мной лично такого никогда не случалось», – заметил Блинкен.
Ранее Блинкен в рамках своей поездки в Киев заявил о передаче помощи Украине на 1 млрд долларов.