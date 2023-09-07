Кулеба рассказал Блинкену, зачем ходил в McDonald's

Глава МИД Украины Кулеба рассказал Блинкену, что ходил в McDonald's для избавления от похмелья

Tекст: Александра Юдина

Согласно информации газеты, Кулеба рассказал о «лучшей еде от похмелья» Блинкену в тот момент, когда политики в одном из киевских ресторанов McDonald's обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и сошлись во мнении, что фаст-фуд противоречит рекомендациям их врачей, передает РИА «Новости».

При этом госсекретарь США ответил, что подобное наверняка происходило с главой МИД Украины «очень редко».

«Со мной лично такого никогда не случалось», – заметил Блинкен.

Ранее Блинкен в рамках своей поездки в Киев заявил о передаче помощи Украине на 1 млрд долларов.