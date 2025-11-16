В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?5 комментариев
Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
Популярность Фридриха Мерца заметно снизилась на фоне внутренних конфликтов в коалиции и открытого противостояния пенсионной реформе, стоимость которой оценивается в 120 млрд евро, пишет Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg, только 16% немцев готовы поддержать Фридриха Мерца на следующих выборах, что связано с невыполнением большинства его ключевых обещаний, включая стабилизацию экономики и обновление инфраструктуры. Рост протестных настроений привел к тому, что даже внутри консервативной юношеской организации Junge Union вспыхнуло открытое сопротивление пенсионной реформе, бюджет которой превышает на 120 млрд евро договоренности коалиционного соглашения. Представитель Junge Union Йоханнес Винкель заявил на съезде в Русте: «Этот пенсионный пакет, приводящий к дополнительным расходам в 120 млрд евро сверх согласованного, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах».
Сам Мерц, выступая перед партийцами, отметил, что понимает опасения молодых однопартийцев, однако подчеркнул важность учета интересов старшего поколения и сохранения электорального баланса. В то же время министр финансов и заместитель канцлера Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии категорически отказался идти навстречу оппозиционерам по этому вопросу и пообещал провести закон через Бундестаг без изменений.
На текущий момент коалиция Мерца располагает всего двенадцатью голосами преимущества в парламенте, а восемнадцать молодых консерваторов уже заявили о намерении заблокировать законопроект. Провал реформы может привести к выходу социал-демократов из коалиционного правительства и его распаду, отмечает агентство.
Обещания Мерца по прекращению массовой миграции, модернизации армии и возобновлению экономического роста не были реализованы. Прогноз роста экономики Германии на следующий год снижен ниже 1%, что говорит о глубоких структурных проблемах и геополитических вызовах. Индексы отечественных акций практически не двигаются с конца сентября, а стоимость Rheinmetall AG снизилась на 20%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Киэра Стармера «провалившимися политиками». Фридрих Мерц пытался вытеснить Урсулу фон дер Ляйен с ее поста в Еврокомиссии. После переговоров с Дональдом Трампом Мерца сравнили с женихом, переживающим бурю эмоций.