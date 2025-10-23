Сакс назвал Макрона, Мерца и Стармера неудачниками от политики

Tекст: Мария Иванова

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano назвал премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца «провалившимися политиками», передает ТАСС.

«Европейские политики, особенно Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц, – просто поджигатели войны. Теперь я подозреваю, что они агенты собственной военной промышленности. И в любом случае их глубоко не любят и им не доверяют собственные граждане. Они провалившиеся политики. Общество не хочет новых войн», – заявил Сакс.

Профессор также подчеркнул, что Россия располагает преимуществами на поле боя. По его мнению, Владимир Зеленский не склонен к политическому компромиссу, а война на Украине стала долгосрочным проектом военно-промышленного комплекса США и Европы, начатым еще со времен расширения НАТО.

Сакс заявил, что военно-промышленный комплекс серьезно ошибся, рассчитывая на то, что Россия уступит давлению Запада, санкциям и поставкам оружия. Несмотря на эти просчеты, добавил профессор, оборонные компании получают огромную выгоду от конфликта и тестируют новые системы вооружения.

Ранее Сакс на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выражал мнение, что воинственная риторика европейских политиков мешает урегулированию конфликта на Украине и может привести к дальнейшему затягиванию кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский профессор Джеффри Сакс рассказал, что французский лидер в частной беседе возложил ответственность за кризис на Украине на НАТО.

Экономист Джеффри Сакс также заявил, что европейские государства должны самостоятельно выстраивать отношения с Россией исходя из своих национальных интересов.

Сакс также отметил, что Россия стремится устранить причины украинского конфликта.