Tекст: Вера Басилая

Сакс отметил, что Москва на протяжении всего конфликта на Украине подчеркивает свое желание завершить противостояние за столом переговоров, однако при условии, что обсуждение будет направлено на устранение изначальных причин войны, передает РИА «Новости».

По его словам, такой подход выглядит абсолютно логичным: Россия не хочет просто заморозить ситуацию, чтобы конфликт мог вспыхнуть вновь, а стремится затронуть ключевые вопросы – расширение НАТО, коллективная безопасность, территориальные споры и другие.

Профессор добавил, что Европа не проявляет заинтересованности в переговорах и не формулирует четкой позиции по ситуации на Украине. В то же время, по словам Сакса, Киев выдвигает предложения, которые он назвал «бредовым списком» требований.

Ранее Сакс заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине отказываются признавать свои ошибки.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что успешное урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.