Tекст: Валерия Городецкая

Сакс выразил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) мнение, что сторонники продолжения конфликта на Украине не хотят признавать свои ошибки, передает РИА «Новости». Он отметил, что они продолжают отвергать любые переговоры, чтобы избежать признания своей неправоты.

Миллиардер подчеркнул, что изначальной целью Запада было оттеснение российских сил. Однако, по его словам, летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году продемонстрировало невозможность достижения этой цели. Сакс добавил, что наступление обошлось в 100 млрд долларов, и, несмотря на усилия, украинские военные потеряли позиции.

Он также указал, что с тех пор украинские силы продолжают нести потери и теряют территории.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил «сердобольных либералов» в нежелании мира на Украине, а президент США заявил о значительных потерях Украины, указав, что США через спутники видят на поле боя 700 тыс. убитых и раненых украинских солдат.