Трамп сообщил, что спутники США фиксируют потери Украины в 700 тыс. солдат

Tекст: Елизавета Шишкова

Он добавил, что спутниковые снимки свидетельствуют о массовых потерях на поле боя, и сравнил увиденное с «современной версией Геттисберга», известного как одно из самых кровопролитных сражений Гражданской войны в США.

Президент США критично отозвался о действиях украинского руководства, заявив, что «Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно», передает РИА «Новости».

Тем не менее, Трамп выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Он подчеркнул свое желание добиться как можно более скорого прекращения огня на Украине.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году.

Минобороны сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты и 228 бронетранспортеров.