Общие потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, среди потерь противника значатся 1937 бронемашин, 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковые установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского, Рубанщины и Суджи.

Были отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Бондаревкой, Дмитрюковым, Замостьем, Куриловкой, Мартыновкой, Меловым, Николаевкой, Олешней, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Боромлей, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 бронемашины, две самоходные артиллерийские установки, в том числе немецкая Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», две станции РЭБ, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

В плен сдался один военнослужащий ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в среду сообщалось, что российские десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области.

Накануне ВСУ за сутки потеряли более 220 человек на Курском направлении. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области.