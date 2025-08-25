Экономист Джеффри Сакс предложил Европе наладить сотрудничество с Россией без США

Tекст: Денис Тельманов

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал европейские страны восстановить нормальные дипломатические отношения с Россией, передает ТАСС.

В интервью индийской газете Hindustan Times эксперт подчеркнул, что Европе не следует полагаться на США, так как интересы Вашингтона отличаются от европейских.

Сакс напомнил, что у Германии был успешный опыт сотрудничества с Россией, когда с 1991 года Москва поставляла ФРГ углеводороды по невысоким ценам, что способствовало развитию тяжелой промышленности. По его словам, с прекращением такого сотрудничества Германия утратила важное экономическое преимущество.

Экономист назвал две ключевые причины европейского курса на конфронтацию с Россией: зависимость европейских лидеров от США и распространение русофобии, связанной со страхом якобы возможного вторжения. «Это самая абсурдная из всех мыслимых идей», – заявил Сакс.

В последнее время тема восстановления контактов с Москвой обсуждается и внутри самой Европы. Президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что Россия останется соседом республики, и перспективы отношений зависят от прекращения конфликта на Украине.

Руководство Венгрии также призывало к пересмотру антироссийского курса, а премьер Виктор Орбан предлагал организовать встречу лидеров Европы и России. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее отмечал, что Европа осознает необходимость восстановления отношений с Москвой в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что Россия настаивает на устранении первопричин конфликта на Украине для его мирного разрешения. Также Сакс отметил, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, однако сталкивается с противодействием сторонников войны.

Кроме того, Сакс назвал Европейский союз хрупкой структурой и допустил возможность его распада без модернизации.