Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Экономист Сакс заявил о попытках Трампа наладить отношения с Россией
Экономист Сакс сообщил о попытках Трампа наладить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но ему постоянно противодействуют сторонники войны, а не мира, сообщил профессор Джеффри Сакс.
По словам Сакса, Трамп стремится изменить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на свою рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание сложностей, передает ТАСС.
Сакс подчеркнул, что важной проблемой остаются противодействующие институты и настроения в американском Конгрессе, которые выступают против мирного урегулирования.
Экономист добавил, что усилия Трампа по улучшению отношений остаются очень хрупкими из-за внутреннего давления.
Ранее экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.
В Норвегии заявили, что изменения во внешней политике США при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.
Дональд Трамп ранее отказался считать президента России препятствием к миру на Украине и указал на упрямство Зеленского.