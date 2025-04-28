  • Новость часаБелый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    7 комментариев
    28 апреля 2025, 17:42 • Новости дня

    Экономист Сакс предсказал скорое восстановление отношений России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    По словам Сакса, когда разразился кризис, были предприняты шаги для уничтожения диалога и разрушения деловых и научных связей между странами, передает телеканал НТВ. Экономист подчеркнул, что подобная изоляция противоестественна и наносит вред не только России и США, но и всему миру.

    «И вот мы приближаемся к моменту, которого так ждали. Мы надеемся на восстановление нормальных взаимоотношений, на снятие санкций, на завершение конфликта», – заявил Сакс. Он выразил уверенность, что долгие годы разногласий подходят к концу и появилось окно для существенных изменений в международных отношениях.

    Джеффри Сакс вошел в число участников открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», стартовавшего в национальном центре «Россия». Мероприятие собрало представителей из 48 стран. В течение трех дней участники форума будут рассматривать инициативы и проекты, способные способствовать развитию отдельных государств и мира в целом.

    Ранее Сакс на Антальском форуме заявил, что переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций.

    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

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    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    26 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол

    Американист Васильев: Задача Трампа – продавить союзников в отношении российско-американского соглашения по Украине

    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Видимо, в ходе визита Стивена Уиткоффа в Россию Москва и Вашингтон согласовали все основные пункты по урегулированию ситуации на Украине, теперь США остается протолкнуть этот план через Лондон, Киев и Брюссель, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. О согласовании основных пунктов мирного соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

    «Все зависит от того, в какой степени Трамп сможет продавить своих союзников в отношении согласованного российско-американского соглашения по ситуации на Украине», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По его словам, в переговорах участвуют четыре стороны – Москва, Вашингтон, Брюссель и Киев: «Американцы сначала пошли по традиционному пути 3+1 и предложили собственный план в расчете на то, что к нему присоединятся западноевропейские союзники и Киев. Но, как показала встреча в Лондоне, этого не произошло. И тогда американская администрация, видимо, после согласования с Москвой, пошла по пути 2+2. И во время приезда в Москву в пятницу спецпосланника Стивена Уиткоффа все основные детали были согласованы».

    По прогнозу эксперта, финализировать итоговое соглашение стороны могут к концу апреля или к восьмому-девятому мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы во Второй Мировой войне, «а дальше начнется основная интрига». «Вашингтон взял на себя задачу протолкнуть через абстрактный Лондон, Киев и Брюссель американо-российский план, действуя по принципу «разделяй и властвуй», – рассуждает Васильев.

    По его словам, для западноевропейских союзников Украины будет чрезвычайно сложно выступить против согласованного плана, «поскольку они не участвуют в переговорах». «Максимум, что они могут – это воздержаться, но тогда все спихнут на Киев. Это уже прозвучало в словах британского премьера Кира Стармера, когда он сказал, что вопрос статуса Крыма – это проблема Киева», – подчеркнул собеседник.

    Если Украина откажется поддержать это соглашение, то ей укажут на то, чтобы она сама вступала в переговоры с Москвой: «Этот вариант тоже просчитали. Видимо, поэтому Владимир Путин заявил Уиткоффу о готовности к переговорам с украинской стороной, прекрасно зная, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. То есть получается, что Киев загоняют в угол. Возможно, появится повод отказать ему в предоставлении основной военной помощи. У Зеленского безвыходная ситуация, Трамп считает, что он дожмет Киев», – добавил спикер.

    Васильев также отметил сдержанность российской дипломатии, которая в отличие от Украины и США не раскрывает подробностей о ходе переговоров.

    «Такая сдержанность – это самое главное, что сегодня остается делать.

    Имеет место согласованная позиция. Москва и Вашингтон вступили в совершенно очевидные соглашения. По умолчанию этой договоренности Москва не хочет вредить Трампу и чтобы президента США не обвиняли в том, что за основу соглашения он взял позицию России. Сегодня это должно выглядеть как совместная и равноправная российско-американская договоренность», – пояснил американист.

    Что касается челночной дипломатии между Россией и США, когда Уиткофф лично передает письменные послания президентов, то все это вызвано вопросами конфиденциальности: «В Вашингтоне произошел скандал вокруг использования мессенджера Signal должностными лицами США. Чиновникам и даже ближайшему окружению Трампа нет доверия. Поэтому делается все для того, чтобы никто ничего не знал о ходе переговоров. Сегодня глубинное государство по обе стороны океана – серьезный и возмущающий фактор, поэтому все переговоры затемнены и проходят тет-а-тет, с глазу на глаз. Двое есть, третий не лезь».

    Васильев напомнил, что до появления интернета и других современных средств коммуникации секретные договоренности были основой дипломатии.

    «Переговоры всегда вел очень узкий круг людей. Вся дипломатия чуть ли не до конца XX века считалась секретной. И сейчас переговоры ведутся по модели 1939 года – с точки зрения формы. Есть договор, а к нему добавляются секретные приложения. Вот сегодня мировая дипломатия все больше клонится к этой модели», – считает политолог.

    Кроме того, процесс переговоров, пояснил Васильев, бывает двойной: либо сверху вниз, либо снизу вверх. Сегодня переговоры идут по принципу сверху вниз. Хотя во времена оные все переговоры шли снизу вверх. «Сначала договаривались на уровне послов, помощников и затем передавали наверх. А когда переговоры идут сверху вниз, они возвращаются к той модели, которая была в начале XIX века», – пояснил Васильев.

    Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о согласовании основных положений возможного соглашения по урегулированию украинского конфликта. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    Состоявшаяся накануне четвертая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

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    25 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США

    Политолог Ткаченко: Россия и США не станут искусственно приближать заключение сделки по Украине

    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    США в диалоге с Россией пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, а значит, Дональд Трамп не станет наспех заключать мир, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко и американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    «Дональд Трамп, судя по всему, понимает: если США не удастся "выскочить" из процесса урегулирования конфликта на Украине в ближайшие недели, дипломатическая неразбериха может затянуться на долгое время. И каждый день без разрешения кризиса будет стоить ему репутации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Именно поэтому Трамп может сместить российско-американские переговоры в сторону двухстороннего сотрудничества. Вашингтон допускает, что Украина в наших контактах станет периферийной темой, и Москва, по всей видимости, не возражает против подобного развития событий», – поясняет он.

    «То есть искусственно приближать заключение мирного соглашения никто не станет. Неслучайно помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на встрече обсуждалась возможность возобновления прямого диалога Киева и Москвы. Это качественно новое заявление, достаточно серьезно меняющее ситуацию», – говорит собеседник.

    «Возникает вопрос: а кто мог бы стать переговорным лицом со стороны Украины? Ведь Владимир Зеленский не только законодательно обрубил себе возможность общения с Россией, но и в целом является нелегитимным президентом страны. В принципе, при желании сторон начать общение, данную проблему можно легко решить. Также возможно и то, что Киев будет представлять другой человек», – считает эксперт.

    «В целом же разговор двух великих держав снижает вероятность неконтролируемой эскалации. Россия и США выполняют базовую функцию, которую на них возложила история», – считает американист Дмитрий Дробницкий. В этой связи важен и определенный символизм, так как переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

    Однако, как считает политолог, «весной и летом мира на Украине, похоже, не будет»: против этого выступают европейцы и Владимир Зеленский, а у президента США нет рычагов влияния на них. «Но консультации продолжаются, высказываются меры доверия, процесс идет».

    По его словам, особенность ситуации состоит в том, что «одна четверть Запада, то есть пол-Америки, готова вести дела с Россией, а другая часть Америки и вся Европа, а это три четверти Запада, хотят воевать с Россией, потому что это способ их существования».

    «При этом в свои первые 100 дней в Белом доме Трамп профукал все, что касается украинского трека. Он подошел к кобыле не с того конца и получил копытом в лоб. А теперь делает вид, что у него все хорошо. К сожалению, он сделал мало для победы над своими врагами, которые, помимо прочего, требуют продолжения войны с Россией и участия США в этой войне», – полагает эксперт.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны также участие принимали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа примером челночной дипломатии. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Трампа Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями в Белый дом.

    Как позже рассказал Ушаков, встреча позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Стороны обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Ушаков также отметил символизм события, напомнив, что в этот день 80 лет назад произошла встреча советских и американских войск на Эльбе. В те годы страны были союзниками и вели борьбу с фашизмом.

    В свою очередь, Дональд Трамп также высоко оценил итоги прошедших переговоров, сообщает Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», – заявил он. Трамп также добавил, что совместная работа над мирным соглашением «идет гладко, успех, похоже, еще впереди».

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    25 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»

    Посол России в ФРГ Нечаев допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»

    Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ждет выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев не исключил возможность заключения сделки между Россией и новой администрацией США по ремонту поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что в будущей американской администрации могут появиться бизнесмены, способные «наладить модное сейчас слово deal (сделка - англ.)». По его словам, такими вопросами должны заниматься профессионалы.

    Дипломат также подчеркнул, что для российской стороны первоочередной задачей остается завершение расследования взрывов на трубопроводах и выявление виновных. Он заявил, что «оживить» трубопроводы могут российские специалисты очень высокого класса.

    «А все остальное – вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей», – заявил Нечаев.

    Ранее в Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков» на складе в промышленном парке Любмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания.

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркнув зависимость конкурентоспособности Европы без российского газа.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию издания Politico о том, что в Белом доме обсуждался вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток–2».

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

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    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    27 апреля 2025, 16:58 • Новости дня
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Администрация президента США Дональда Трампа не планирует вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон». Также он добавил, что, по мнению Вашингтона, введение новых ограничений могло бы отдалить стороны от мирного соглашения.

    По словам госсекретаря, решение о санкциях напрямую связано с желанием избежать срыва дипломатических процессов, направленных на прекращение противостояния на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    26 апреля 2025, 10:15 • Новости дня
    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично

    Лавров назвал некорректным публичное обсуждение переговоров по Украине

    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва придерживается дипломатической этики, не раскрывая содержание переговоров по урегулированию ситуации на Украине в отличие от Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News.

    По его словам, Россия не раскрывает детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине публично, передает РЕН ТВ. Лавров заявил в интервью CBS News: «Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах».

    По словам Лаврова, если кто-то хочет узнать детали переговоров, стоит обратиться к Владимиру Зеленскому, который нередко публично высказывается по этим вопросам через СМИ, включая требования к бывшему президенту США Дональду Трампу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа приземлился в Омане после вылета из Москвы, американский президент Дональд Трамп отметил успешность переговоров Уиткоффа в Москве, а прошедшая встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу и другим международным темам.

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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