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    СМИ: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.

    0 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 11:51 • Новости дня

    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций, заявил на Антальском дипломатическом форуме американский экономист Джеффри Сакс.

    По его мнению, переговорный процесс движется в благоприятном направлении, и существует реальная возможность снятия санкций США с России, передает ТАСС.

    Экономист подчеркнул, что события развиваются в правильном направлении и надежда на отмену ограничительных мер вполне обоснована.

    Кроме того, Сакс прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении таможенных пошлин.

    Он отметил, что так называемые «тарифные войны» Трампа не представляют серьезной угрозы для России, поскольку их влияние на страну будет незначительным.

    По словам Сакса, эти меры не окажут прямого и сильного воздействия на российскую экономику.

    Сакс является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке и известен своими исследованиями в области экономического развития и международной политики.

    Напомним, Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 17:21 • Новости дня
    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге

    Уиткофф посетил хоральную синагогу в Петербурге

    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге
    @ t.me/sinagogaSPb

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, прибывший в Россию в пятницу, посетил Петербургскую синагогу.

    Визит состоялся в преддверии праздника Песах, отмечаемого как праздник свободы, передает «Фонтанка». Уиткофф прибыл в сопровождении своей супруги и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    Во время визита Уиткофф беседовал с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом. Как отметили в синагоге, «встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке». Гостю были вручены маца и кошерное вино, символы Песаха, так как в дни праздника запрещено употребление хамеца (мучного), иудеи едят только мацу (пресный пасхальный хлеб).

    Кроме того, стороны обсудили недельную главу Торы «Цав». Уиткоффу предложили остаться на день, чтобы отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной Петербурга.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом.

    Коментарии (8)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    11 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге завершилась спустя 4,5 часа

    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Санкт-Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в здании Президентской библиотеки.

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге и продлилась 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Встреча проходила в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

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    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

    Коментарии (4)
    11 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
    Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
    @ Александра Подервянская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа», после которой они покинули вместе здание.

    Встреча Дмитриева с американским спецпосланником прошла в «Гранд отеле Европа» в центре Петербурга, передает ТАСС.

    Дмитриев и Уиткофф вместе покидали здание, после чего глава РФПИ проводил Уиткоффа до машины.

    На время визита Уиткоффа движение по нескольким улицам в центре Петербурга было ограничено, хотя уровень загруженности дорог остался в пределах нормального для пятницы.

    Детали обсуждений между Дмитриевым и Уиткоффом не разглашаются.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о работе президента России Владимира Путина в Петербурге в пятницу. Он подтвердил приезд Уиткоффа в Москву и обещал заранее сообщить, состоится ли официальная встреча с Путиным.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2025, 18:42 • Новости дня
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Это заявление было озвучено в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ведущему Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что визит Уиткоффа является его третьей поездкой в Россию. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Петербурге, куда Уиткофф прибыл в пятницу.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

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    11 апреля 2025, 23:30 • Новости дня
    Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом как продуктивные

    Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с представителем США Стивеном Уиткоффом в Петербурге как продуктивные.

    Дмитриев отметил позитивный результат обсуждений, выразив это на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) словами: «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россию! Продуктивные обсуждения со Стивеном Уиткоффом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

    Ранее Уиткофф посетил Петербургскую синагогу.

    Коментарии (8)
    11 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров с целью продвижения мирного процесса по Украине, заявили в Белом доме.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Уиткофф прибыл в Россию для прямых контактов с Кремлем и президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    По ее словам, визит рассматривается как еще один шаг в направлении перемирия на Украине и достижения окончательного мирного соглашения.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате. Они длятся уже более двух часов.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 21:01 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более трех часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, она длится более трех часов.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во время встречи Путина и Уиткоффа сопровождали его помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Турецкий дипломатический источник оценил итоги встречи России и США в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США в Стамбуле продемонстрировали позитивный настрой и наличие политической воли у обеих сторон, заявил турецкий дипломатический источник.

    По его словам, заявления сторон после встречи в Стамбуле продемонстрировали наличие политической воли у России и США, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник подчеркнул, что пока рано делать конкретные выводы, но отметил позитивный настрой сторон.

    Источник подчеркнул, что важным будет подкрепление заявлений конкретными действиями.

    Турецкий источник выразил надежду на то, что встречи в будущем приведут к конкретным результатам, и подчеркнул важность не только заявлений, но и дальнейших действий для укрепления политических договоренностей.

    Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран. МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле.

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    11 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Россия минимизирует последствия от пошлин Трампа

    Песков заявил о работе над минимизацией последствий от пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия активно работает над минимизацией последствий от введенных США пошлин, которые уже вызвали неразбериху на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив важность отслеживания ситуации с точки зрения интересов страны.

    «Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что России важно следить за тем, насколько принимаемые президентом США Дональдом Трампом меры и «чехарда в мировой экономике» могут повлиять на российскую экономику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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