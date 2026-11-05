  • Новость часаЭксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
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    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

    4 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Познер объяснил победу демократов в США

    Познер объяснил победу демократов в США недовольством Трампом

    Познер объяснил победу демократов в США
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

    Телеведущий Владимир Познер в беседе с Daily Storm прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США, где, по предварительным данным, побеждают демократы.

    «Они отыграли и Палату представителей, и Сенат, причем с большим преимуществом, и штаты, которые в течение многих десятилетий голосовали только за республиканцев. То, что мы увидели, – это недовольство Трампом», – заявил Познер. 

    Телеведущий допустил, что демократы могут начать проверку родственников главы государства на предмет коррупции. При этом он счел маловероятным импичмент американского лидера или резкое изменение курса отношений Вашингтона и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп согласился признать результаты промежуточных выборов.

    Представители Демократической партии заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий Трампа.

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    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    5 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

    В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для ответных ракетных ударов.

    На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

    «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    4 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

    Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избитый в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летний Алексей Пекур попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

    Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

    Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.

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    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    5 ноября 2026, 09:36 • Новости дня
    Reuters: Победа демократов в Конгрессе изменит внешнюю политику США

    Tекст: Игорь Иножарский

    После победы на промежуточных выборах демократы, получившие контроль над Сенатом и Палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений.

    Демократическая партия на промежуточных выборах получила контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, что вернуло ей значительную часть власти в Вашингтоне после двух лет республиканского доминирования. Во время кампании демократы утверждали, что республиканцы фактически передали исполнительной власти конституционные полномочия Конгресса по вопросам войны и бюджета, и теперь намерены их вернуть, передает Reuters.

    Одним из главных пунктов повестки станет война с Ираном, начатая Дональдом Трампом совместно с Израилем 28 февраля без одобрения Конгресса. Демократы уже неоднократно голосовали за прекращение боевых действий до получения президентом формального разрешения законодателей, одна из резолюций прошла обе палаты при поддержке части республиканцев, но администрация ее проигнорировала. Обладая новым влиянием, демократы могут сокращать оборонные расходы, блокировать назначения и требовать от администрации регулярной отчетности на открытых слушаниях.

    Еще одним направлением станет поддержка Украины, для которой Трамп в значительной мере приостановил прямую финансовую и военную помощь, несмотря на широкую двухпартийную поддержку таких поставок. Недавно он вызвал недовольство в Конгрессе, включая многих республиканцев, сняв санкции с российского дизельного топлива и временно отказавшись от санкций против российской энергетики вскоре после подписания соответствующего закона. Начиная с января демократы смогут сами выносить на голосование пакеты помощи Киеву и рассчитывают собрать большинство в две трети голосов для преодоления возможного вето Трампа, а также продвигают законопроект, блокирующий его план по возвращению российского дизеля на мировой рынок.

    Серьезные изменения возможны и в политике США в отношении Израиля, военного бюджета, иностранной помощи и Латинской Америки. На фоне массовой гибели мирных жителей в Газе и обострения насилия на Западном берегу, а также тесного союза премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами демократы рассматривают ограничения или прекращение военной помощи Израилю, ежегодный базовый объем которой составляет 3,8 млрд долларов, не считая дополнительных средств после атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Партия также намерена сдерживать рост военных расходов, уже заблокировала в Сенате запрос Трампа на их увеличение на 67% до 1,5 трлн долларов, добивается восстановления сокращенной президентом иностранной помощи и выступает за расследования действий США в Венесуэле, а также смягчения санкций против Кубы и отказа от вмешательства в выборы в странах Латинской Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США, получив контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намеревалась ограничить полномочия Дональда Трампа по вопросам войн и расширить помощь Украине. В прошлом месяце администрация США с января 2025 года выделила Украине около 540 млн долларов при меньших объемах поддержки, чем при Джо Байдене. В мае администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    5 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах

    Fox News: Вэнс формирует коалицию недовольных избирателей к 2028 году

    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    @ Annabelle Gordon-Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями президента Дональда Трампа в преддверии выборов 2028 года, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

    Вице-президент США взял под контроль собственную повестку после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах, разойдясь с Трампом в вопросах внешней политики и отношений с Израилем, пишет Fox News. По данным издания, в среду в Белом доме прошла встреча с участием администрации, посвящённая выработке единой позиции после выборов.

    «Причина, по которой мы проиграли, – это война. Президент сам так сказал вчера вечером», – написал Вэнс в соцсети X, возложив вину за потерю Республиканской партией Сената на войну с Ираном.

    Вэнс заявил, что для возвращения доверия избирателей необходимо прекратить войну с Ираном, заняться стоимостью жизни и инфляцией, придерживаться принципа «Америка прежде всего» и изменить отношения с Израилем. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, эти четыре пункта стали призывом Вэнса к «новым правым» – коалиции республиканцев, выступающих против вовлечения США в иностранные конфликты и настроенных более критично к Израилю, чем Трамп.

    Собеседник Fox News подчеркнул, что Вэнс не дистанцируется от Трампа подобно экс-вице-президенту Майку Пенсу, а стремится показать недовольным сторонникам президента, что именно он остаётся их кандидатом. Вэнс считается одним из главных претендентов на выдвижение от республиканцев в 2028 году наряду с госсекретарём Марко Рубио, а демократы по итогам промежуточных выборов получили 54 места в Сенате против 44 у республиканцев и 237 мест в Палате представителей.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом. Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами Конгресса США на фоне недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

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    5 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    В США началась борьба за курс демократического большинства

    Axios: В США началась борьба за курс демократического большинства

    В США началась борьба за курс демократического большинства
    @ Ariel Pena/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер палаты представителей США Хаким Джеффрис оказался между прогрессивным и центристским крыльями демократов, которые после разгромной победы на выборах требуют от него разного курса использования рекордного большинства, пишет Axios.

    Демократы палаты представителей, получившие более 250 мест и тем самым десятки голосов запаса, разошлись в оценке мандата избирателей и будущей повестки, следует из интервью, которые более дюжины действующих и будущих конгрессменов дали порталу Axios. «Прошлая ночь стала осуждением статус-кво», – заявила прогрессивный конгрессмен Делия Рамирес, добавив, что для левого крыла это «подтверждение и признание того, что мы на правильном пути».

    Рамирес заявила, что у демократов «абсолютно нет оправдания» тому, чтобы не сделать максимум за ближайшие два года, тогда как центрист Джош Готтхаймер назвал прошедший вторник «гигантской ночью для золотой середины» и предложил более скромный мандат – «сокрушить высокие издержки и коррупцию». Первоначальный план группы новых прогрессистов, известной как «Блок», требовавших уступок за поддержку фракционной линии, оказался подорван масштабом победы: несколько десятков дополнительных голосов снижают их способность шантажировать руководство.

    Левое крыло теперь стремится через Конгрессиональный прогрессивный кокус (CPC) добиться более жёсткой линии, рассчитывая расширить его за счёт новоизбранных демократов из колеблющихся округов, а также популистских кандидатов из рабочей среды, получивших поддержку и прогрессистов, и центристов. Экс-глава CPC Прамила Джаяпал заявила, что прогрессисты уже неоднократно пользовались своей силой и «сделают это снова», выступая за продвижение Medicare-for-All, отказ от финансирования ICE, прекращение помощи США Израилю, а также принятие законов о «достойной зарплате» и всеобщем доступе к детскому уходу.

    Действующий глава CPC Грег Касар указал, что пройти прогрессивную повестку может быть проще, чем кажется, напомнив, что Джеффрис говорил о необходимости «драматических перемен», и назвал Medicare-for-All «чрезвычайно популярным». Однако представители центра, включая лидера коалиции «Голубых собак» Адама Грэя и союзника Джеффриса Марка Визи, предупреждают против доминирования «крайних элементов», настаивая, что победа стала триумфом «здравого смысла», а не радикальной идеологии. Сам Джеффрис ограничился обещанием провести «семейный разговор» во фракции о приоритетах, а прогрессивный конгрессмен Джаред Хаффман признал, что Medicare-for-All в ближайшие два года принят не будет, но выразил уверенность, что при огромном большинстве партия «справится с противоречиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг демократы, получившие контроль над сенатом и палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений. В тот же день Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами конгресса, нанеся масштабное поражение республиканцам на фоне недовольства войной с Ираном и ростом цен. В среду представители Демократической партии США, одержавшие успех на промежуточных выборах, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

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    4 ноября 2026, 18:39 • Новости дня
    НАБУ: Под началом СБУ в мошеннических кол-центрах работали 2,7 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров, в которых работали около 2,7 тыс. человек.

    «Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2,7 тыс. человек», – цитирует заявление бюро РИА «Новости».

    По данным следствия, оплата работы кол-центров велась помесячно, а средняя такса за один офис составляла 7 тыс. долларов. Данные об оплате централизованно систематизировались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора страны, которые прикрывали незаконную деятельность.

    В рамках расследования этого дела прошли обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.

    Ведомство организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

    Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после прошедших у них обысков.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поражение республиканцев на выборах в США обусловлено фундаментальной трансформацией американского общества и политической системы, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Провал республиканцев обусловлен ровно теми же качествами, что и триумф республиканцев два года назад», – указал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его словам, бесцеремонный напор, отбрасывание формальных приличий и игнорирование фактов позволили президенту Дональду Трампу победить в 2024 году, однако спровоцировали сильную встречную реакцию на прошедших выборах.

    Эксперт отметил, что Соединенные Штаты находятся в процессе фундаментальной трансформации, при которой политические системы с трудом пытаются адаптироваться к постоянным изменениям в обществе.

    Аналитик подчеркнул зависимость всего мира от колебаний американского политического курса из-за сохранения за США статуса наиболее влиятельной страны. При этом он назвал обнадеживающим отказ молодых политиков в обеих американских партиях от идеи глобальной гегемонии как единственно возможного состояния государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на промежуточных выборах в Конгресс на политику администрации Дональда Трампа.

    Демократы после победы захотели ограничить внешнеполитические полномочия американского президента.

    В среду Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной неудачи республиканцев.

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    5 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    В школе в Рязани из-за падения обломков дрона выбило стекла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Рязани при падении обломков беспилотников выбило стекла, также в городе повреждены линии электропередачи, в регионе ранен один человек, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

    «Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены», – указал Малков в Max.

    Кроме того, в Рязанском округе повреждения получили частные дома. В Рыбновском округе загорелось нежилое строение.

    Человек получил ранения в ходе атаки БПЛА, ему оказывают помощь медики.

    На местах работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба, а также проводится восстановление электроснабжения.

    В прошлые сутки над Рязанской областью уничтожили 10 БПЛА, пострадал один человек.

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