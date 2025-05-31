Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.18 комментариев
Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа
Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.
В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».
Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.
Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.