Tекст: Александра Юдина

В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.