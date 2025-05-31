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    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    4 комментария
    31 мая 2025, 10:57 • Новости дня

    Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.

    В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

    Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

    Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.

    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    31 мая 2025, 02:22 • Новости дня
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ситуации с допингом в российском спорте наблюдается «чудовищный уровень раздолбайства», заявил советник министра спорта России, комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

    В частности, Губерниев указал на ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой: «Уже президент (России Владимир Путин) обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак», – передает «Матч ТВ».

    Губерниев раскритиковал российскую «защиту в этом деле». «Дедушка, который то ли был, то ли нет», – отметил он. По его мнению, ситуация свидетельствует о «чудовищном уровне раздолбайства».

    Как подчеркнул Губерниев, если сложившееся положение привлекло внимание даже главы российского государства, то следует «не позориться и навести порядок с допингом». «Я давно к этому призываю», – заявил он.

    Напомним, в ходе заседания совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны. В частности, он указал на дела Камилы Валиевой и Марии Шараповой.

    Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной России на Олимпиаде в Пекине. Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Высказывалось предположение, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце.

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    30 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

    Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.

    Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.

    Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

    Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.

    Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    31 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой японских газет

    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой газет «Асахи» и «Иомиури»

    Tекст: Антон Антонов

    Сюжет о встрече президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, супругой погибшего экс-премьера Японии, занял первое место в электронных версиях японских газет «Асахи» и «Иомиури».

    В издании «Асахи» видео с подписью «Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: «Не забывая Абэ» оказалось на первом месте. Аналогичная ситуация сложилась и в «Иомиури», где видео также занимало лидирующую позицию даже спустя несколько часов после размещения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел личную встречу в Кремле с супругой погибшего бывшего премьер-министра Японии, которая посетила Москву. Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию.

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    30 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

    Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

    Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

    Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

    В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    30 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    За неисполнение госконтракта в военное время разрешили вводить внешнее управление

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить внешнее управление в компаниях, не исполнивших госконтракты во время военного положения.

    Указ президента России о введении внешнего управления в компаниях, не выполнивших государственные контракты в период военного положения, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что по представлению Минпромторга может быть введено внешнее управление, а также приостановлены права акционеров организаций, которые не исполнили свои обязательства по госконтрактам в военное время.

    Мера будет применяться в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств. Особо отмечается, что речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках.

    Контролировать выполнение госконтрактов и оценивать работу соответствующих компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задолженность заказчиков по госконтрактам превышает 30 млрд рублей. Генпрокуратура внесла представление министру образования и науки России Дмитрию Ливанову из-за госконтрактов, заключенных его ведомством.

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    30 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Медведев: Зеленский стремится легитимизироваться через встречу с Путиным
    Медведев: Зеленский стремится легитимизироваться через встречу с Путиным
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Зеленский, ведя переговоры с законными руководителями других стран, добивается легитимации за счет их авторитета, а также стремится отсрочить выборы и передать сигнал националистическим элитам, что не стоит менять лидера во время кризиса.

    Медведев считает, что Зеленский хочет сохранить право на продолжение хищений средств военного бюджета, что, по его словам, выгодно западным покровителям Киева – лидерам Британии, Франции и Германии.

    Зампред Совбеза выразил мнение, что Зеленский рассчитывает обеспечить себе неприкасаемость в будущем. Однако Медведев отметил, что подобные расчеты не являются гарантией безопасности, напомнив, что немецкие генералы Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель, подписавшие капитуляцию Германии, были впоследствии казнены по приговору Нюрнбергского трибунала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

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    30 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Минобороны Британии признало отсталость западных армий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.

    Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

    «То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

    Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

    При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

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    30 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что после переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины состоится встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила администрация президента Турции.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. «Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Эрдоган подчеркнул, что возможное прекращение огня, которое могут обсудить в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, поможет заложить основу для мира, а «сильные делегации» обеих стран будут важны для сохранения динамики диалога.

    Президент Турции подтвердил намерение продолжать усилия для установления справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Путиным, Зеленским и Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, а также в системы ПВО и дальнобойное вооружение.

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    30 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин продлил выплаты детям пропавших военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детям пропавших без вести военнослужащих теперь будут предоставлять ежемесячные выплаты на протяжении всего срока безвестного отсутствия родителя.

    Изменения в порядок предоставления выплат внесены указом президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    Ранее выплаты детям военнослужащих, признанных без вести пропавшими, предоставлялись только в течение шести месяцев с момента соответствующего приказа командира.

    Теперь, согласно новым правилам, этот срок продлен: выплаты будут осуществляться за весь период безвестного отсутствия военнослужащего.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества». Он назвал обязательной компенсацию ЖКХ близким пропавших без вести в ходе СВО.

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    30 мая 2025, 21:53 • Новости дня
    Трамп допустил скорое заключение ядерной сделки с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о высоких шансах на скорое заключение соглашения между США и Ираном по ядерной проблеме.

    Трамп отметил, что иранская сторона склонна к заключению сделки, выразив уверенность, что это может произойти в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем», – заявил американский президент.

    Заявление прозвучало на совместном брифинге с Илоном Маском, который уходил с государственной должности и возвращался в частный сектор.

    Ранее WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке.

    До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о недопустимости требования США отказаться от развития мирной ядерной программы в обмен на переговоры.

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    30 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра»

    Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» Ткаченко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.

    Встреча состоялась накануне Международного дня защиты детей, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совбеза России и встречу с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко в пятницу.

    В июне прошлого года Путин в ходе встречи с Ткаченко заявил об эффективности работы Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» и отметил профессионализм команды этой организации.

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    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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