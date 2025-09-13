Tекст: Дмитрий Зубарев

Сакс сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в личной беседе обвинил НАТО в возникновении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». Сакс отметил, что Макрон вручил ему орден Почетного легиона, после чего в частном порядке высказал свою точку зрения, отличающуюся от публичной риторики.

«Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война – вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно», – процитировал Сакс слова французского президента.

