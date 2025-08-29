Politico: Макрону грозит политический кризис после ухода Байру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Союзники президента Франции Эмманюэля Макрона оказались в состоянии растерянности из-за политического тупика, который, как ожидается, усугубится после почти неизбежной отставки правительства премьер-министра Франсуа Байру 8 сентября, передает Politico.

В кулуарах обсуждаются кандидатуры министра вооруженных сил Себастьена Лекорню и министра юстиции Жеральда Дарманена на пост нового премьера, однако эксперты отмечают, что назначение любого из них не решит фундаментальных проблем.

Внутриполитические разногласия мешают продвижению необходимых реформ по сокращению бюджетного дефицита. Сам Байру неоднократно предупреждал, что Франция может оказаться на грани долгового кризиса наподобие греческого, если власти не осуществят непопулярную бюджетную экономию на 43,8 млрд евро.

Рассматривался вариант досрочных парламентских выборов, однако, по оценке собеседников издания, политический кризис вряд ли разрешится этим путем, а ответственность за тупик ляжет уже непосредственно на Макрона. При этом финансовые рынки теряют терпение из-за замедления экономических реформ, а в стране на 10 сентября ожидается массовая акция протеста, способная парализовать Францию.

Источник отмечает, что президент пока не поддерживает идею роспуска парламента. Лекорню, которого рассматривают в качестве преемника, имеет тесные контакты с партией Национальное объединение Марин Ле Пен и, по собственным словам, способен возглавить коалиционное правительство. Однако ни Национальное объединение, ни социалисты не намерены поддерживать ни Лекорню, ни другого кандидата от центристов.

«Нет такого сценария, нет новых назначенцев, которые бы разрешили этот кризис», – заявил политический советник одного из министров. В рядах республиканцев считают, что Макрон стреемится сохранить контроль и не признает поражения, несмотря на усиливающийся политический и социальный кризис.

