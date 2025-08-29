Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.0 комментариев
Politico: Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине
Европейские политики рассматривают возможность формирования иностранного контингента для Украины, причем ключевыми странами выступают Франция и Британия, сообщает Politico.
Отправку западного военного контингента на Украину могут возглавить вооруженные силы Франции и Британии, передает ТАСС со ссылкой на материал Politico.
По данным издания, Лондон и Париж активно продвигают идею создания такого контингента и оказывают давление на других союзников, чтобы те предоставили военные ресурсы.
Вопрос о возможной отправке военных на Украину вновь стал обсуждаться европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Собеседники издания отмечают, что речь идет об инициативе, которую продвигают именно Франция и Британия.
Москва выступает категорически против появления натовских военных на территории Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые гарантии безопасности Украине, основанные на иностранной интервенции, для России будут неприемлемыми.
Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.
В Копенгагене европейские министры обсудят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.
МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.