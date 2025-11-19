Обозреватель Telegraph Мэттьюс: Зеленский теряет связь с реальностью

Tекст: Антон Антонов

В статье «Зеленский теряет связь с реальностью» Мэттьюс пишет, что коррупционный скандал в «Энергоатоме» «выглядит особенно отвратительно» на фоне проблем с энергоснабжением на Украине, передает РБК со ссылкой на Telegraph.

Мэттьюс подчеркивает, что ситуация на Украине становится критической, международное финансирование сокращается, уровень дезертирства растет, российские войска продолжают продвижение, а авторитет Зеленского серьезно подорван, передает ТАСС.

«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома», – заявил он.

Описывая последние договоренности Зеленского по контрактам, в том числе планы приобрести в будущем 100 французских истребителей Rafale и до 150 самолетов Gripen, а также договоренности о поставках американского сжиженного газа через Грецию, обозреватель охарактеризовал их как проявление «магического мышления».

«Поведение Зеленского – тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», – заявил он, добавив, что следует «очень опасаться за будущее Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Киев объявили о подготовке сделки по поставке ста истребителей Rafale. Франция на данный момент не располагает необходимыми производственными мощностями, чтобы осуществить поставку такого количества самолетов. У Киева отсутствуют средства для оплаты этих самолетов. Ранее Украина также заключила аналогичную несостоятельную сделку со Швецией на поставку истребителей Gripen E.