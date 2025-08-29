Politico сообщила о попытке ЕС создать буферную зону между Украиной и Россией

Tекст: Ирма Каплан

Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

