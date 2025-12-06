Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.2 комментария
Россияне массово сократили траты на новогодний отдых
Траты россиян на отели в новогодние праздники снизились на треть
Объем расходов на гостиницы в Геленджике и Анапе к праздничному сезону упал на треть, наибольшая экономия зафиксирована на зарубежных направлениях.
Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС, российские туристы заметно уменьшили траты на новогодний отдых в популярных российских курортных городах.
«Заметнее всего россияне начали экономить на гостиницах в экзотических зарубежных направлениях. Так, в эти каникулы на 40,6% снизился средний чек на отели в районе Карон Бич в Таиланде – там теперь бронируют номера за 20 тыс. руб. в сутки». Кроме того, на окрестностях пляжа Ката в Таиланде расходы снизились на 40,2%, в Сеуле – на 40,5%, что составляет 7,8 тыс. рублей за ночь.
В десятку направлений по снижению расходов также вошли Геленджик (минус 35,4%, 13,7 тыс. руб.), Паттайя (минус 32%, 5,9 тыс. руб.), Абу-Даби (минус 30,5%, 25,4 тыс. руб.), Рим (минус 29,7%, 15,1 тыс. руб.), Вологда (минус 29,6%, 8,5 тыс. руб.), Эсто-Садок (минус 26,8%, 24,8 тыс. руб.), Гуанчжоу (минус 26%, 10,6 тыс. руб.). К числу других городов, где россияне бронируют более бюджетные гостиницы, также отнесены Мадрид, Анапа, Баку, Зеленоградск, Будапешт, Гудаури, Барселона, Адлер, Стамбул и район пляжа Най Янг на Пхукете.
Аналитики подчеркивают, что экономия затронула как российские, так и зарубежные направления: в Анапе расход уменьшился на 25,2% до 7,3 тыс. руб., аналогичная тенденция наблюдается в Баку и других городах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на майские праздники в Анапе ожидалось увеличение бронирований на 1% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики туристического рынка отметили падение числа бронирований отелей в Краснодарском крае в летнем сезоне, а также уменьшение продаж авиационных и железнодорожных билетов на местные курорты.
Самолет компании «Аэрофлот» из Москвы в Геленджик в июле отправился с загрузкой 95%, при этом стоимость билетов начиналась от 17,8 тыс. рублей.