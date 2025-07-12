Посол Барбин сообщил о стараниях Дании нарастить силы НАТО в районе Балтики

Tекст: Ирма Каплан

По словам посла, в регионе развивается формат взаимодействия НАТО с участием североевропейских и балтийских государств, а также Германии и Польши.

«Копенгаген ратует за наращивание военной активности альянса в районе Балтийского моря и укрепление передового присутствия войск НАТО на территории государств Балтии», – сказал Барбин РИА «Новости».

Зоной особой ответственности Дании в рамках НАТО является Латвия, где Дания командует многонациональной дивизией «Север» объединенных ВС НАТО. В ее составе на ротационной основе находится датская батальонная тактическая группа.

Кроме того, Дания активно содействовала вступлению интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.

«В этих целях активно использовался формат оборонного сотрудничества североевропейских стран (NORDEFCO), в котором Дания председательствовала в 2024 году», – добавил Барбин.

Он уточнил, что NORDEFCO теперь отныне соответствовать планам и концепциям НАТО, содействовать укреплению позиций альянса в Северной Европе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парламент Дании одобрил закон об обязательном военном призыве для женщин с 2025 года на фоне «роста угрозы» со стороны России.

Газета ВЗГЛЯД с политологом Вадимом Трухачевым также разбиралась, почему Дания вышла на антироссийскую «передовую».