Набиуллина заявила о влиянии льготных кредитов на ключевую ставку

Tекст: Ольга Иванова

Объем льготных кредитов напрямую влияет на уровень ключевой ставки, заявила Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

«Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся, и инфляция не разгонялась», – отметила она.

По словам Набиуллиной, рост льготного кредитования вынуждает регулятора повышать стоимость денег, иначе этот механизм может дать дополнительный импульс инфляции. Такой подход позволяет сдерживать рост цен на фоне поддержки экономики.

Кроме того, Набиуллина прокомментировала ситуацию с ценами на бензин, подчеркнув, что правительство способно контролировать этот процесс и не допустить его негативного влияния на инфляцию.

Она особо отметила: «Много обсуждали тоже во время наших встреч – это повышение НДС, тарифы ЖКХ, утильсбора, рост цен на бензин. На языке экономистов это все называется разовые временные факторы. В каком смысле? В том, что рост НДС он действительно ведет к разовому повышению уровня цен, и этим прямой эффект повышения от новой ставки налога исчерпывается, рост налога не становится постоянной причиной ускорения инфляции. Тоже самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции».

Набиуллина заявила, что перед регулятором стоит задача взять инфляцию под контроль.

Набиуллина также сообщила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.